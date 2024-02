L'offerta di FEBBRAIO di Iliad è piena di contenuti e c'è un REGALO

Tutti i meriti di Iliad sono sotto gli occhi di ogni utente e anche di coloro che ancora devono sbarcare alla corte del gestore. Dopo aver lanciato le sue offerte inizialmente nel 2018, queste sono aumentate e migliorate, fino ad arrivare alle proposte odierne.

Basta oggi una somma di soli 9,99 € al mese per sottoscrivere la miglior soluzione disponibile, ovvero la Giga 150. Al suo interno gli utenti potranno trovare ciò che gli occorre, ovvero minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore italiano ed europeo e anche 150 giga in rete 5G. Anche il costo di attivazione è di 9,99 €, ma a differenza del costo mensile, va pagato solo la prima volta.

Iliad: i vantaggi della nuova Giga 150

Il vantaggio principale, oltre al prezzo molto basso e ai tanti contenuti, è anche la presenza del 5G ovviamente gratis. Nessuno infatti dovrà pagare, né inizialmente, né in futuro, questo standard di rete che viene concesso dunque a tutti coloro che scelgono la Giga 150. Ovviamente bisogna anche tenere a mente che solo gli smartphone dotati di un sistema di ricezione adatto, potranno arrivare al 5G. Chiunque dovesse sottoscrivere l’offerta, navigherà senza problemi ma solo in 4G qualora lo smartphone non dovesse essere compatibile con il 5G.

Sono diversi i vantaggi che ottiene chi sottoscrive una delle offerte di Iliad in generale, ma ancor di più quando si tratta di questa. La Giga 150 è una di quelle promo che, in relazione al suo prezzo, consente di poter beneficiare anche di un’altra promozione attiva, ovvero quella sulla fibra ottica.

Ogni offerta che costa 9,99 € al mese che Iliad lancia, garantisce al pubblico la sottoscrizione di una abbonamento domestico con fibra ad un prezzo ribassato. Ricordiamo infatti che il prezzo scende da 24,99 € a soli 19,99 € al mese per sempre, con fibra ottica ad una velocità complessiva, contando tutte le porte, di 5 gigabit per secondo.