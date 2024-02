Fastweb: pacchetto completo rete mobile e fissa in super offerta

Fastweb si conferma leader nel settore delle telecomunicazioni con la sua tariffa irresistibile che unisce la potenza della fibra alla versatilità delle soluzioni mobili. Grazie a pacchetti convenienti e vantaggiosi, proprio come Fastweb Casa Light + Mobile Full, regala una connessione ultraveloce in tutta la casa e ti consente di avere, quando sei in giro, un’ampia copertura territoriale.

Fastweb Casa Light + Mobile Full

La “parte” del pacchetto Fastweb Casa Light comprende una fibra ultraveloce per garantire una connessione affidabile e veloce in ogni angolo della tua abitazione. Tramite una velocità di internet pazzesca, potrai navigare, scaricare e streaming senza preoccupazioni, godendo di prestazioni di alto livello per tutte le tue esigenze digitali. Nella tariffa, inoltre, è incluso un modem di ultima generazione per la migliore velocità.

Il Mobile Full non si limita solo ad una quantità di dati notevole di 200 GB, si estende aggiungendo altri vantaggi incredibili. Con 100 SMS e minuti illimitati per il tuo smartphone, avrai a disposizione tutte le risorse di comunicazione di cui hai bisogno, senza pensieri e senza limiti.

Fastweb rende l’offerta ancora più allettante con un prezzo mensile di soli 27,95€, cui si aggiungono solo 9,95€ per il pacchetto mobile, per un totale di 37,90€. Ma le buone notizie non finiscono qui: abbonandoti ora, potrai godere di 2 mesi di offerta mobile completamente gratuiti, risparmiando ulteriormente sulle tue spese mensili. Per assicurarti della qualità dei servizi offerti, Fastweb ti permette di provare il nuovo abbonamento per 30 giorni senza alcun impegno. In questo modo, potrai sperimentare personalmente la velocità, l’affidabilità e i vantaggi di una connessione e di un servizio mobile di alta qualità.

Il pacchetto mette a disposizione anche un’assicurazione di Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa per garantire la tua sicurezza e quella dei tuoi cari. Come se non bastasse, potrai anche usufruire dei corsi della Fastweb Digital Academy, ampliando così tue competenze digitali. Tutte le informazioni utili sono presenti sul sito dell’operatore, dove può essere avviata anche la pratica di attivazione.