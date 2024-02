Le console di nuova generazione, quali sono appunto Xbox Series X/S e Sony PS5, non sono più un tabù, al giorno d’oggi tantissimi utenti le possono effettivamente acquistare a prezzi anche scontati. Per questo motivo può tornare utile disporre di un controller aggiuntivo, come nel caso appunto del controller Xbox Series X/S disponibile su Amazon.

Le colorazioni in vendita, al netto delle edizioni speciali, sono ben 8, si parte dal classico nero, per poi virare verso il rosa, il giallo, il verde, il rosso, il viola ed il blu (con retro in contrasto di colorazione bianca), che è esattamente il modello di cui vi parliamo oggi. Il prodotto è compatibile sia per l’utilizzo wireless che via cavo, ma sopratutto può essere tranquillamente utilizzato anche con il proprio PC con Windows.

Approfittate di nuove offerte Amazon gratis che potete avere solo oggi con il nostro canale Telegram ufficiale.

Controller XBOX Series X/S: un prezzo assurdo su Amazon

Il controller wireless per Xbox ha sempre avuto un prezzo leggermente più alto rispetto al passato, proprio perché di nuova generazione e di recente costruzione. Il suo valore di listino si aggira attorno ai 59 euro, per cercare di facilitare l’acquisto da parte del pubblico, Amazon ha lanciato un’offerta molto speciale, che ha visto ridurre il prezzo di 5 euro, fino ad arrivare al valore finale di soli 54,99 euro. Premete il link Amazon per l’acquisto.

A differenza del DualSense di Sony, il prodotto in questione non presenta una batteria interna, di conseguenza il consumatore dovrà inserire periodicamente due pile stilo AA per garantirne il corretto funzionamento (oppure è possibile acquistare pile ricaricabili, per facilitarsi ulteriormente la vita). Se interessati all’acquisto, oltre alla compatibilità con Windows e Xbox Series X/S, segnaliamo che il dispositivo è perfettamente utilizzabile con sistema operativo Android (la compatibilità con iOS arriverà in un futuro si spera il più vicino possibile).