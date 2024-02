L’operatore telefonico italiano TIM è sempre molto apprezzato dagli utenti, grazie alla sua proposta davvero eccezionale. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di stupire alcuni dei suoi già clienti proponendo delle nuove offerte di rete mobile piuttosto interessanti. Si tratta delle nuove offerte mobile denominate TIM xTe International Star, xTe Silver Star e xTe Gold Star. Vediamo qui di seguito cosa hanno da offrire.

TIM sorprende alcuni suoi già clienti con delle nuove offerte di rete mobile

TIM continua a stupire i propri utenti con tantissime novità. Come già accennato in apertura, infatti, il noto operatore telefonico ha deciso in questi giorni di proporre per alcuni suoi già clienti delle nuove offerte di rete mobile. Si tratta di offerte ad personam e questo significa che gli utenti prescelti saranno selezionati dall’operatore tramite apposita comunicazione (tramite SMS oppure tramite notifica sull’app ufficiale MyTIM).

La prima di queste offerte mobile è TIM xTe International Star. Quest’offerta ha un costo di 15,99 euro al mese. Nello specifico, l’offerta include ogni mese giga senza limiti anche con connettività 5G, 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. L’offerta include anche 300 minuti di chiamate verso India, Bangladesh, Polonia, Perù, Romania, Marocco (direttrice solo fisso), Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Romania, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro e Pakistan e 60 minuti di chiamate verso Egitto, Filippine, Ucraina, Moldavia e Nigeria.

Le altre due offerte proposte dall’operatore sono TIM xTe Silver Star e TIM xTe Gold Star. Entrambe sono piuttosto simili alla precedente offerta. Includono infatti anch’esse giga senza limiti, minuti di chiamate senza limiti verso i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. In questo caso, però, non sono previsti i minuti di chiamate verso i paesi stranieri. Il costo da pagare sarà rispettivamente di 16,99 euro e 19,99 euro al mese.