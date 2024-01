Netflix è una delle piattaforme streaming più utilizzate a livello mondiale. Anche in Italia, Netflix offre una vasta gamma di opzioni di intrattenimento adatte a tutte le età, con un catalogo che offre una larga possibilità di scelta. Per questa settimana ci sono tre film che meritano sicuramente l’attenzione degli abbonati alla piattaforma di streaming.

Le new entry del catalogo Netflix

In cima alla lista dei nuovi arrivi c’è “L’ombra del giorno“, un film italiano del 2022 con Riccardo Scamarcio. Il fatto che abbia rapidamente raggiunto la vetta della classifica dei film più visti su Netflix in Italia suggerisce un forte interesse da parte del pubblico. La trama, ambientata durante il regime fascista degli anni ’30, segue un ristoratore di provincia il cui destino si intreccia con quello di una giovane con segreti misteriosi, trasformando la sua prospettiva sul mondo.

Un’altra aggiunta interessante è “La Favorita“, l’ultimo film di Yorgos Lanthimos. Se state pianificando di vedere al cinema la sua nuova opera, “Povere Creature“, questa è l’occasione perfetta per esplorare il suo precedente lavoro. Il film segue l’erratica regina Anna mentre perde il controllo del regno in guerra, con la sua confidente che si scontra con una giovane rivale per ottenere l’affetto della sovrana. Con una trama intrigante e una regia di alta qualità, “La Favorita” è un film che non dovreste lasciarvi sfuggire.

Per gli amanti della fantascienza, c’è “The Kitchen“, il debutto alla regia di Daniel Kaluuya, noto per la sua presenza in film come “Nope” e “Get Out” di Jordan Peele. La storia segue Izi, che sta per abbandonare The Kitchen, una delle ultime zone di case popolari di Londra. La sua vita però prende una svolta inaspettata con l’arrivo di Benji, un giovane che lo mette di fronte a decisioni difficili. La trama promette di offrire uno sguardo avvincente e originale sulla fantascienza, con il tocco distintivo di Kaluuya.

Netflix continua ad offrire una vasta selezione di contenuti di alta qualità. I film menzionati rappresentano solo un piccolo assaggio delle opportunità di intrattenimento disponibili sulla piattaforma. Gli appassionati di cinema avranno dunque sicuramente molto da guardare e apprezzare nei prossimi giorni.