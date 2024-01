Elon Musk ha annunciato con orgoglio che Neuralink ha installato il primo chip cerebrale su un paziente umano. La conferma arriva tramite un post su X (ex Twitter) pubblicato dallo stesso fondatore dell’azienda.

Si tratta di un traguardo importante per Neuralink e per il progetto. L’operazione è avvenuta domenica scorsa e il pazienze è attualmente in fase di recupero. Inoltre, il pazienze è costantemente monitorato e i risultati iniziali dimostrano una futuro promettente per il chip cerebrale denominato Telepathy.

I rilievi iniziali mostrano come il chip stia già registrando gli spike, le attività dei neuroni attraverso segnali elettrici e chimici. Questo risultato è stato possibile grazie all’autorizzazione da parte della Food and Drug Administration, l’ente degli Stati Uniti che ha concesso il primo trial con test sugli esseri umani.

Elon Musk ha confermato che Neuralink ha concluso con successo la prima operazione al cervello di un paziente per installare il chip neurale Telepathy. Sarà possibile controllare i device tecnologico con il solo pensiero!

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well. Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

Attraverso Telepathy, Neuralink punta a creare una interfaccia cervello-computer evoluta, ai limiti del fantascientifico. Il chip viene posizionato in una zona specifica del cervello umano e permetterà di controllare i PC e gli smartphone attraverso il pensiero.

Gli utenti dotati di questa tecnologia potranno interagire con i dispositivi elettronici in maniera del tutto nuova e daranno il via ad un nuovo modo di concepire la tecnologia. Nella visione di Elon Musk, il progetto Neuralink permetterà di raggiungere quello che finora si riteneva impossibile. Il magnate ha fatto un esempio molto eloquente: “Immagina se Stephen Hawking potesse comunicare più velocemente di un dattilografo o di un banditore veloce. Questo è l’obiettivo!“.

Al momento, Neuralink non ha fornito ulteriori dettagli in merito all’operazione appena conclusa. Bisogna attendere ancora qualche giorno per confermare la salute del paziente e per avviare i test sul progetto Telepathy. Inoltre, siamo certi che questo risultato darà il via ad ulteriori prove su esseri umani, sempre in accordo con le autorità americane.