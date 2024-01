La Tang di BYD, la prima vettura elettrica della casa automobilistica cinese ad approdare in Europa nel 2020, ha rapidamente guadagnato terreno, soprattutto nel prospero mercato norvegese. Nel 2022, BYD ha esteso la disponibilità della Tang a nuovi mercati, con un prezzo di preordine annunciato di 72.000 euro per Germania e Olanda, ampliando così la sua presenza nel continente.

Aggiornamento in arrivo per la Tang di BYD

Nonostante la breve presenza di un solo anno sul mercato europeo, BYD ha già annunciato un aggiornamento significativo per la Tang, incentrato principalmente sulla batteria. L’innovazione più rilevante è rappresentata da una batteria di maggiore capacità, passando dagli iniziali 86 kWh a nuovi impressionanti 108 kWh. Questo incremento di capacità si traduce in un notevole aumento dell’autonomia, con una spettacolare ascesa da 400 a 530 km, secondo le omologazioni.

Il miglioramento dell’autonomia non è l’unico vantaggio introdotto con l’aggiornamento della Tang. Il veicolo beneficerà anche di tempi di ricarica più rapidi grazie al caricatore di bordo AC da 11 kW, oltre a una maggiore potenza supportata in DC fino a un massimo di 190 kW. La Tang EV rinnovata presenterà due motori elettrici, raggiungendo una potenza massima di 517 CV e accelerando da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. Tra le novità figurano anche nuovi ammortizzatori attivi, contribuendo a migliorare l’esperienza di guida complessiva.

La Tang di BYD è spesso paragonata alla Tesla Model Y, anche se presenta dimensioni leggermente diverse, essendo più lunga ma meno larga. Tuttavia, il confronto sul fronte del prezzo non era sempre favorevole a BYD. L’annuncio di una “sorpresa” da parte dell’azienda potrebbe indicare un taglio dei prezzi, rendendo la Tang più competitiva sul mercato europeo. BYD ha un notevole vantaggio, essendo un produttore verticale che gestisce internamente la produzione di telaio, motori e batterie, garantendo un maggiore controllo sui costi. Questa autonomia e controllo sui processi produttivi hanno contribuito a un risultato sorprendente: nel recente trimestre del 2023, BYD ha superato Tesla come il principale venditore mondiale di veicoli elettrici.

Novità interessanti per la BYD

L’evoluzione della BYD Tang rappresenta un passo significativo nel mercato automobilistico elettrico europeo, evidenziando l’accelerazione dell’innovazione e la crescente competitività di aziende provenienti dalla Cina. La possibilità di un taglio dei prezzi aggiunge un ulteriore elemento di interesse, suggerendo che BYD sta cercando di consolidare la sua posizione e attirare una base di clienti ancora più ampia nel sempre più affollato panorama delle auto elettriche.