Samsung Jet 60 Turbo: aspirapolvere wireless senza fili con 60€ di sconto!

Samsung non è solo l’azienda sudcoreana capace di lanciare sul mercato smartphone di altissimo livello, come quelli appartenenti alla serie Galaxy, bensì una realtà che spazia all’interno di un ecosistema decisamente più ampio e molto vario. Tra i suoi prodotti di punta troviamo sicuramente anche l’aspirapolvere senza fili Samsung Jet 60 Turbo, oggi finalmente in promozione ad un prezzo molto interessante.

Il prodotto risulta essere acquistabile nelle più svariate colorazioni, nel nostro esempio lo trovate in Menta, si tratta di una aspirapolvere senza fili completamente wireless, ovvero dotato di una batteria ricaricabile (non removibile), dalla durata massima di 40 minuti (tutto dipende dalla potenza effettiva di utilizzo). Il modello, definito in particolare VS15A6031R1/ET, ha una potenza di 150W, più che sufficiente per gestire la maggior parte dello sporco che potrebbe essere presente all’interno della nostra abitazione.

Scoprite subito le offerte Amazon che potete avere oggi gratis in esclusiva sul vostro smartphone, iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Samsung Jet 60 Turbo: l’aspirapolvere senza fili

La Samsung Jet 60 Turbo è una aspirapolvere senza fili che appartiene alla fascia medio-alta del settore, anche se ultimamente Amazon ha deciso di ridurne spesso il prezzo, fino ad arrivare al valore minimo di 224,89 euro. Proprio in questi giorni l’azienda americana ha deciso di compiere un altro passo verso il massimo risparmio, garantendo al consumatore una ulteriore riduzione dell’11%, fino ad arrivare ad una spesa di 199,99 euro.

Compralo su Amazon

Il peso non è particolarmente elevato, poiché raggiunge 2,2kg, con il filtro anti-polveri si avrà la certezza della possibilità di trattenere fino al 99,99% delle micro-polveri, oltretutto la testa della spazzola ruota di 180 gradi, permettendo così all’utilizzatore di raggiungere anche le aree più nascoste.