OPPO ha lanciato ufficialmente il suo nuovo tablet di fascia media, OPPO Pad Neo. Progettato per offrire un’esperienza eccezionale di intrattenimento e comfort avanzato. Equipaggiato con uno schermo ReadFit da 11,4 pollici e risoluzione 2.4K, con un sorprendente aspect ratio di 7:5. Il dispositivo offre non solo una straordinaria area di visualizzazione, ma pone anche una forte attenzione al benessere degli occhi.

Certificato dal TÜV Rheinland con le prestigiose etichette Circadian Friendly e Full Care Display 2.0, OPPO Pad Neo si distingue per la sua priorità al comfort visivo.

OPPO Pad Neo: Tutte le straordinarie caratteristiche

OPPO Pad Neo, non si limita solo alla straordinaria qualità visiva.

La connettività cross-device permette una sincronizzazione senza soluzione di continuità con gli smartphone compatibili, semplificando il multitasking e offrendo nuove possibilità di condivisione tra dispositivi.

permette una sincronizzazione senza soluzione di continuità con gli smartphone compatibili, semplificando il multitasking e offrendo nuove possibilità di condivisione tra dispositivi. La combinazione di una batteria potente da 8.000 mAh e un caricatore SUPERVOOC da 33W assicura una giornata completa di intrattenimento;

potente da e un caricatore da assicura una giornata completa di intrattenimento; Il comparto audio, supportato da Dolby Atmos e quadrupli altoparlanti , promette un’esperienza sonora coinvolgente in ogni situazione.

supportato da e , promette un’esperienza sonora coinvolgente in ogni situazione. Un processore MediaTek Helio G99, una doppia fotocamera da 8 MP e opzioni di archiviazione espandibile.

In più a sottolineare la versatilità del Pad Neo, l’azienda ha realizzato un design elegante del pannello posteriore Space Grey. Insieme a una presa più confortevole, che completa l’estetica premium del dispositivo.

In occasione del lancio, l’azienda offre un’opportunità unica.

Il Pad Neo 8GB+128G (4G LTE) sarà disponibile in esclusiva su OPPO Store fino al 14 febbraio, al prezzo speciale di 299,99€, in bundle con OPPO Enco X Black e una cover. Un’occasione da non perdere per immergersi nelle straordinarie esperienze di intrattenimento.