Il mese di febbraio si prospetta ricco di emozionanti novità nel catalogo di Disney+, il servizio di streaming amato da milioni di spettatori in tutto il mondo. Mentre il nuovo mese si avvicina, gli abbonati possono aspettarsi una serie di nuovi contenuti, tra cui film, serie TV e adattamenti originali che promettono di intrattenere e affascinare il pubblico di tutte le età.

Uno degli highlight di febbraio è l’arrivo di “SHŌGUN” il 27 febbraio, un adattamento originale del romanzo di James Clavell. Questa epica narrazione è ambientata nel Giappone del 1600, durante l’alba di una guerra civile destinata a segnare un’intera era. Lord Yoshii Toranaga, impegnato in una lotta per la sua stessa vita, si trova a fronteggiare nemici nel Consiglio dei Reggenti che si coalizzano contro di lui. La trama si complica ulteriormente quando una misteriosa nave europea viene rinvenuta abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, gettando ulteriori ombre sulla già tumultuosa situazione.

Le nuove aggiunte su Disney+

Il 7 febbraio fa il suo ingresso nel catalogo “The Marvels“. In questo film, il personaggio di Carol Danvers deve affrontare sfide straordinarie quando una missione la conduce attraverso un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree. Qui, i suoi poteri si intrecciano con quelli di Kamala Khan, nota come Ms. Marvel, e con quelli di sua nipote Monica Rambeau, ora un’astronauta S.A.B.E.R. Insieme, questo improbabile trio dovrà imparare a collaborare per salvare l’universo come “The Marvels”.

Gli appassionati di Star Wars possono segnare il 21 febbraio sul calendario, poiché è previsto l’arrivo della terza attesissima stagione di “Star Wars: The Bad Batch“. Questa stagione riveste particolare importanza, poiché la Clone Force 99 si trova a fronteggiare alcune sfide cruciali nel tentativo di sopravvivere al nuovo Impero. La battaglia che si prospetta sarà intensa e coinvolgente, portando la storia dei personaggi a una conclusione epica.

Infine, per gli amanti delle storie toccanti, il 9 febbraio arriva “Suncoast”, basato sulla storia semi–autobiografica di un’adolescente interpretato da Nico Parker. La trama segue la giovane protagonista mentre si prende cura del fratello insieme a una madre davvero coraggiosa, interpretata da Laura Linney. Durante questo percorso, l’adolescente stringe un’improbabile amicizia con un eccentrico attivista, interpretato da Woody Harrelson, coinvolto nella protesta contro uno dei casi medici più importanti di tutti i tempi.

Il mese di febbraio, dunque, si preannuncia come un periodo entusiasmante per gli abbonati di Disney+, con una varietà di nuovi contenuti che spaziano dal dramma storico all’epica spaziale, offrendo novità interessanti per tutti i gusti e le preferenze.