Cybersicurezza, Ddl finalmente approvato: sarà vita dura per gli HACKER

Proprio durante le ultime ore è stato approvato il nuovo Ddl sulla cybersicurezza che mette nei guai gli hacker e salvaguarda i cittadini e le aziende. Sono diversi gli accorgimenti che saranno apportati d’ora in poi, proprio per evitare che alcune problematiche molto gravi viste in passato possano riproporsi.

Il pugno diventa duro e le leggi più restrittive, soprattutto per tutti gli hacker che in un modo o nell’altro riescono sempre a farla franca.

Ddl sulla cybersicurezza, ora gli hacker rischiano di più

Innanzitutto questo nuovo decreto prevede delle pene aumentate per tutti gli addetti al pubblico servizio o per i pubblici ufficiali che accederanno in maniera abusiva ai sistemi informatici. Si passa dal periodo che prevedeva da 1 a 5 anni, ad un periodo che prevede da 2 a 10 anni.

Sono previsti inoltre fino a 2 anni di reclusione e una sanzione da 10.329 € per coloro che forniscono o detengono dei programmi atti a danneggiare i sistemi informatici. Sono inclusi dunque anche i malware e i virus in generale.

Le Pubbliche Amministrazioni inoltre sono obbligate a notificare gli incidenti informatici subiti entro un periodo massimo di 24 ore da quando se ne sono accorte. Nel caso in cui dovessero esserci dei ritardi, ci sarà un’ispezione e in seguito una multa tra i 25.000 e i 125.000 €.

“Chiunque, con l’intento di arrecare danni illeciti a un sistema informatico o telematico, manipolando informazioni, dati o programmi in esso contenuti o ad esso correlati, oppure facilitando la cessazione, totale o parziale, o l’alterazione della sua operatività, attraverso l’acquisizione, il possesso, la produzione, la riproduzione, l’importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna o in ogni altro modo mettendo a disposizione di altri o installando apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è soggetto a sanzioni che prevedono la reclusione fino a due anni e una multa che può arrivare fino a 10.329 euro.“