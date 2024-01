Whatsapp, a breve si potranno inviare messaggi anche senza account

La notizia che Whatsapp introdurrà presto la funzionalità di interoperabilità rappresenta un importante cambiamento nel panorama delle applicazioni di messaggistica. L’ultima beta dell’app per iOS (24.2.10.72) include riferimenti a questa nuova funzione che, una volta lanciata, permetterà agli utenti di inviare messaggi agli utenti anche senza possedere un account.

Whatsapp: in cosa consiste la nuova funzione?

Questa mossa di Whatsapp sembra essere una risposta diretta alle normative dell’Unione Europea. In particolare, il Digital Markets Act dell’UE ha classificato l’app come una piattaforma “gatekeeper”, obbligandola a conformarsi a determinati standard e regolamenti, altrimenti rischia di incorrere in sanzioni severe.

L’interoperabilità tra Whatsapp e altre app di messaggistica, come Signal, è una caratteristica distintiva di questa iniziativa. Essa consentirà agli utenti di diverse piattaforme di comunicare liberamente tra loro, aumentando la comodità e l’efficienza della comunicazione digitale. Questo avviene in un contesto in cui praticamente ogni utente possiede un account Whatsapp, rendendo questa integrazione ancora più rilevante.

Un aspetto cruciale di questa nuova funzionalità è il controllo che gli utenti avranno su di essa. Conformemente alle linee guida dell’UE, gli utenti potranno attivare o disattivare manualmente il servizio di interoperabilità in base alle proprie preferenze. Inoltre, la crittografia end-to-end sarà mantenuta per garantire un elevato livello di sicurezza nelle comunicazioni. Nonostante la mancanza di informazioni precise sulla data di lancio di questo aggiornamento, è chiaro che avrà un impatto significativo sia sulla versione iOS che Android. La sua introduzione segna un passo importante verso una maggiore apertura e connettività nel mondo delle app di messaggistica, in linea con le normative europee per un mercato digitale più aperto e competitivo.