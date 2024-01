Negli ultimi mesi, l’intelligenza artificiale generativa ha reso accessibili al grande pubblico nuovi livelli di interazione con entità virtuali.

Il GPT Store di OpenAI ha introdotto una vasta gamma di “chatbot romantici” che vanno oltre le restrizioni iniziali contro contenuti romantici.

Malgrado il divieto di promuovere compagnie romantiche, sono emersi sextbot e una varietà di fidanzate artificiali. Tutto ciò che dà agli utenti la possibilità di selezionare la compagna perfetta da un catalogo diversificato.

Scorrendo le opzioni del GPT Store, emergono profili di ragazze virtuali con nomi e descrizioni dettagliate. Da Erin, l’incantevole narratrice di storie seducenti, a Sexy Sally, la ragazza civettuola e divertente.

Intelligenza artificiale e le possibili conseguenze sociali

L’intelligenza artificiale generativa è diventata accessibile a livello globale, con numerose applicazioni su App Store e Google Play Store offrendo compagni virtuali basati su uomini e donne costruiti artificialmente. Le attrici porno “clonano” sé stesse, mentre influencer come Caryn Marjorie hanno creato versioni artificiali di sé per interagire con i fan.

Il fenomeno delle fidanzate artificiali apre nuovi dibattiti sulla privacy degli utenti. È incerto se le conversazioni intime con questi avatar siano conservate e come vengano utilizzate. OpenAI è stata oggetto di indagine da parte della Federal Trade Commission, che ha sollevato dubbi sulla protezione dei dati personali e sulla reputazione individuale.

A tal proposito, trovare un equilibrio tra il progresso tecnologico e le responsabilità etiche diventa un qualcosa di davvero importante, soprattutto in quest’epoca . Un’epoca in cui l’intelligenza artificiale diventa parte integrante delle nostre relazioni quotidiane.