La saga di GTA 6 prende una piega bizzarra con Lawrence Sullivan, noto come il Joker della Florida. L’ uomo dopo aver minacciato azioni legali e richiesto ingenti compensi, ora desidera entrare nel progetto come doppiatore del personaggio ispirato a lui.

Il fenomenale trailer di GTA 6 ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori su YouTube, ma una particolare sezione ha scatenato una serie di richieste da parte di Sullivan. Un criminale con capelli viola e vistosi tatuaggi sul volto, chiaramente ispirato a lui, è stato presentato come parte del mondo di Vice City, creando una sorta di parodia di Miami.

GTA: Dalle richieste di milioni alla nuova strategia di Sullivan

Da un avvertimento iniziale a richieste finanziarie in continuo aumento, Sullivan ha inizialmente cercato compensi considerevoli da Rockstar Games, Take Teo e per il nuovo GTA6.

Ad ogni modo, una svolta sorprendente è arrivata con un cambio di approccio.

Nel suo video più recente sui social, Sullivan invita apertamente la casa di sviluppo a farlo doppiare nel gioco, proponendo di collaborare alla creazione della storia.

La sua iniziativa sorprendente potrebbe portare a una soluzione unica in cui il vero Joker della Florida si unisce al mondo virtuale di GTA 6.

In attesa di ulteriori sviluppi, la vicenda del Joker della Florida in GTA 6 rimane una delle più singolari e intriganti nella storia dei videogiochi. La possibilità di vedere Lawrence Sullivan interpretare se stesso nel mondo virtuale di Grand Theft Auto aggiunge un elemento di imprevedibilità a un titolo già altamente atteso.

Resta da vedere come si evolverà questa straordinaria situazione e come influenzerà l’accoglienza del pubblico nei confronti di GTA 6.