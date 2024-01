AMD ha annunciato ufficialmente i nuovi driver Adrenalin Edition 24.1.1, che portano con sé diverse innovazioni nel mondo della grafica. Tra le nuove funzionalità spicca l’introduzione della tecnologia AMD Fluid Motion Frames (AFMF). Progettata per migliorare la generazione dei frame su GPU desktop e mobile Radeon RX 7000 e 6000, insieme a chip integrati Radeon 700M.

La tecnologia AFMF offre un notevole incremento delle prestazioni, con un aumento fino al 97% in una selezione di titoli a 1080p utilizzando la nuova Radeon RX 7600 XT. Ma è importante notare che la generazione dei frame viene disattivata dinamicamente durante le scene più frenetiche al fine di preservare la qualità dell’immagine.

Ottimizzazioni video e introduzione di AMD assistant

Oltre a AFMF, i nuovi driver introducono AMD Video Upscaling. Ovvero un algoritmo di upscaling progettato per migliorare la qualità dell’immagine dei video. Questa opzione funziona attualmente solo su GPU Radeon RX 7000 desktop e offre nitidezza e chiarezza in applicazioni DirectX 11 come Google Chrome, Microsoft Edge e Media Player.

I driver Adrenalin Edition 24.1.1 portano anche ottimizzazioni per la codifica video, migliorando la qualità di registrazione e streaming per utenti con encoder HEVC, AVC e AV1. Ma non è tutto, è stata anche introdotta AMD Assistant. Si tratta di una soluzione che monitora il sistema e regola automaticamente le funzionalità di AMD Software al fine di migliorare le prestazioni o l’autonomia della batteria durante l’esperienza di gioco.

Queste per il momento sono le informazioni che abbiamo a riguardo, restate connessi per ulteriori novità e dettagli interessanti. Sempre qui, su TecnoAndroid.