Apple Mac Mini è uno dei mini PC maggiormente desiderati e richiesti dal pubblico, principalmente per la sua capacità di garantire l’estrema qualità dei prodotti Apple, raccolti in uno spazio così ridotto, che solo un mini PC pare essere in grado di offrire.

La variante attualmente in promozione su Amazon prevede di base il chip M2, SoC di ultima generazione prodotto dalla stessa azienda di Cupertino, affiancato da una configurazione molto interessante: 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. Nella parte posteriore del dispositivo si trova comunque una buonissima connettività fisica, rappresentata dalla porta Ethernet gigabit, due Thunderbolt 4, una HDMI standard, un jack da 3,5mm per le cuffie e due porte USB-A.

Apple Mac Mini: il mini PC è decisamente economico

E’ davvero arrivato il momento di acquistare l’Apple Mac Mini con chip M2, un prodotto completo sotto ogni punto di vista, perfettamente compatibile con iPhone e iPad, e disponibile nel periodo su Amazon ad un prezzo davvero conveniente. Il suo listino sarebbe di 729 euro, ma proprio in questi giorni è stato ribassato del 21%, sino a raggiungere il valore finale di soli 579 euro. Se volete acquistarlo, premete direttamente qui.

Dello stesso prodotto esistono varianti differenti, che cambiano sicuramente il prezzo di vendita, ma anche il processore integrato, infatti potrebbe essere disponibile Apple M2 Pro, passando per il quantitativo di RAM o di memoria interna. Ciò che non cambiano sono le dimensioni, il dispositivo in questione raggiunge 19,70 x 19,70 x 3,58 centimetri, con un peso di soli 1,18kg.