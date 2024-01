Utilizzare un QR Code su Windows 11 può avvenire attraverso diverse strade, offrendo agli utenti la flessibilità di scelta tra diverse opzioni. Una valida possibilità, che non tutti conoscono, permette di utilizzare l’app Fotocamera. L’app nativa di Windows 11 è stata pensata principalmente per scattare fotografie e registrare video è, infatti, anche in grado di scansionare i codici QR.

L’uso dell’app Fotocamera è abbastanza intuitivo. Per avviare il processo, l’utente può aprire l’app attraverso il menu Start o la barra di ricerca di Windows. Successivamente, è necessario individuare le impostazioni, riconoscibili dall’icona a forma di ingranaggio. All’interno delle impostazioni, si troverà l’opzione “Prova nuove funzioni sperimentali“, che dovrà essere attivata.

Come scansionare i QR Code su Windows 11

Dopo aver riavviato l’app Fotocamera, si noterà la presenza di un’icona a forma di codice a barre sul lato destro della schermata. Nel caso in cui questa icona non sia presente, potrebbe essere necessario aggiornare l’app. Una volta che l’utente ha individuato il QR Code, basterà inquadrarlo con la fotocamera, e l’app eseguirà automaticamente la scansione, fornendo le informazioni in esso contenute.

Se invece il QR Code da scansionare si trova su una pagina web mentre si naviga su Internet, c’è un’ulteriore interessante opzione. In questo scenario, un’alternativa efficace è l’utilizzo di Google Lens, un’app integrata nel browser Google Chrome, che consente di riconoscere sia elementi reali che digitali.

Per utilizzare Google Lens su Chrome, l’utente deve aprire il browser, individuare il QR Code desiderato, fare clic destro e selezionare l’opzione “Cerca immagini con Google“. Si aprirà una barra laterale dedicata a Google Lens, mostrando varie informazioni relative al QR Code, come l’URL a cui potrebbe essere collegato.

Se l’utente desidera visitare l’URL, può farlo facendo clic sul pulsante “Sito web“. In alternativa, è possibile copiare l’URL facendo clic sul pulsante “Copia URL” e incollarlo direttamente nella barra di ricerca del browser.

Queste due funzioni disponibili su Windows 11, attraverso l’app Fotocamera e mediante l’utilizzo di Google Lens per ricerche su Google Chrome, sono non solo facili da utilizzare, ma anche estremamente utili ed efficienti. Le due opzioni appena presentate, infatti, offrono agli utenti versatilità e comodità nella gestione dei codici QR per accedere rapidamente a informazioni o funzionalità specifiche.