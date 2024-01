In Malesia un operaio edile, si è ferito con una sparachiodi pneumatica che si era inceppata, gli si è impiantato un chiodo nell’occhio e nel cervello causandogli un danno potenzialmente mortale

Stiamo per parlare di una notizia raccapricciante e non adatta ai deboli di stomaco. Questo episodio è avvenuto presso l’ospedale Sultanah Bahiyah in Malesia, e si parla di un caso medico così importante che è stato addirittura pubblicato dalla rivista Cereus.

L’episodio in questione ha come protagonista un trentenne che lavora in un cantiere edile e che ha subito un gravissimo incidente. L’uomo intenzionato a lavorare, ha azionato una pistola sparachiodi pneumatico senza indossare gli occhiali di sicurezza. La sparachiodi si era inceppata, così l’uomo ha deciso di dare un’occhiata alla canna. Il finale si può intuire senza troppe difficoltà.

Mentre l’uomo controllava la canna della sparachiodi è partito accidentalmente un chiodo. Il chiodo ha perforato il suo occhio sinistro. Una volta giunto in ospedale con una vistosa ferita che causava sanguinamento e la derivante perdita della vista, l’uomo sarebbe rimasto lucido e senza apparenti ripercussioni.

Come si è salvato l’uomo ferito dalla sparachiodi?

Dopo aver eseguito una radiografia al cranio è emerso l’importanza del danno. Il chiodo sarebbe del tutto penetrato nel lobo frontale del cervello, causando anche dei danni nelle regioni limitrofe e fratturando l’orbita oculare. Il paziente è stato subito operato per rimuovere il chiodo, e fortunatamente le principali arterie e nervi olfattivi e oculari erano rimasti completamente illesi.

Queste specifiche lesioni vengono chiamate lesioni intracraniche a penetrazione trans orbitale (TOPI). Sono rarissime e nonostante questo hanno un alta percentuale di mortalità, anche se non è questo il caso.

Il team ha scritto che l’uomo si è ripreso bene durante il periodo postoperatorio, e non ha riportato nessun deficit neurologico ed è stato rilasciato dopo soli 5 giorni di ospedale. Le notizie riguardanti la vista però non sono altrettanto positive. I medici hanno confermato che la vista dell’uomo non era tornata durante l’ultima controllo, avvenuto all’incirca dopo una settimana dal terrificante incidente.

Per evitare un incidente simile a quello capitato a Phineas Gage, è necessario essere prudenti e conoscere le adeguate procedure di sicurezza sui posti di lavoro. Giunti alla fine di questo episodio raccapricciante vi lasciamo il link per chiunque volesse vedere i risultati di questo incidente.