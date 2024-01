Il colosso di Cupertino non ha ancora svelato tutti i dettagli di Vision Pro, però ha mostrato quali accessori si troveranno nella confezione di ogni dispositivo, e non sembra per niente vuota

Vi ricordiamo che Apple Vision Pro verrà rilasciato il 2 febbraio negli Stati Uniti (in Europa il visore non ha ancora una data di uscita),al prezzo di 3.499 Dollari. I preordini inizieranno il 19 gennaio, e si prospetta che vadano sold-out fin dai primi giorni considerando le poche unità messe a disposizione da Apple.

Naturalmente, nella confezione sarà presente un Apple Vision Pro, ovvero il “corpo” del visore. Apple ha confermato che quest’ ultimo è il componente principale del sistema Vision Pro. Si conferma grazie alle sue funzioni di tracking dell’occhio e della mano avanzate, a dei display con un risoluzione ultra-elevata per ogni occhio, degli speaker su entrambi i lati, e insieme a uno schermo EyeSight che guarda verso l’esterno. Negli ultimi giorni Apple ha svelato anche quali saranno i tagli di RAM e storage di Apple Vision Pro.

Che cos’ altro contiene la confezione di Apple Vision Pro?

La confezione conterrà:

La Solo Knit Band e la Dual Loop Band . Queste sono due fasce per la testa con un design mirato alla personalizzazione e al comfort . La solo Knit Band è una fascia singola che avvolge la posteriore della testa, mentre la Dual Loop Band possiede un paio di cinghie superiori ed inferiori regolabili.

Light Seal è Un cuscino che collega il volto dell’utente al visore Apple. È realizzato da un materiale tessile sottile ed è prodotto in diverse forme , per adattarsi il più possibile al volto del possessore.

2 cuscini per il Light Seal , che sono stati ideati per bloccare la luce e per avere un ulteriore confort.

Una cover che protegge il vetro anteriore del visore , che prevenire dai graffi e dai danni quando non viene utilizzato.

Un panno morbido per pulire le lenti e lo schermo EyeSight senza graffiarli .

Una batteria aggiuntiva che aumenta i tempi di utilizzo di circa 2 ore per l’uso generale e di 2,5 ore per la riproduzione video in 2D.

Un adattatore di alimentazione USB-C che viene utilizzato per ricaricare la batteria del dispositivo rendendolo sempre pronto all’uso.

Un cavo di alimentazione USB-C per collegare il visore o la batteria all’adattatore per la ricarica.

Sapevate che per il preordine dovrete scansionare il vostro volto? Se la richiesta di Apple non vi crea problema, sbrigatevi a preordinarlo, altrimenti andranno sold-out nei primi giorni di lancio.