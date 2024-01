Comincia una nuova avventura per il produttore tech Realme. Come anticipato dai teaser ufficiali dei giorni scorsi, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale una nuova serie di smartphone e il primo di questi è il nuovo entry-level Realme Narzo 50. Vediamo qui di seguito tutte le sue caratteristiche tecniche.

Il produttore tech Realme presenta ufficialmente il nuovo Realme Note 50

Realme ha da poco annunciato ufficialmente la sua nuova serie di smartphone ed il primo dispositivo è il nuovo Realme Note 50. Come già accennato in apertura, si tratta di uno smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato ma presenta comunque delle caratteristiche di rilievo.

Sulla parte frontale, ad esempio, il nuovo device di Realme dispone di un ampio display con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.74 pollici in risoluzione HD+ e con una luminosità di picco di 560 nits. Dal punto di vista estetico, troviamo un look curato e giovanile.

La backcover è infatti disponibile in diverse colorazioni, tra cui Sky Blue e Midnight Black, e dispone di due rifiniture, di cui una lucida e una opaca. Qui in alto a sinistra trovano poi posti i sensori fotografici, di cui uno principale da 13 MP. Le prestazioni sono poi affidate al soc Unisoc T612, mentre è poi presente una batteria con una capienza di 5000 mah e la certificazione di impermeabilità IP54.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme Note 50 sarà inizialmente disponibile all’acquisto ad un prezzo al cambio di appena 60€. Immaginiamo che sarà distribuito molto presto anche a livello internazionale.