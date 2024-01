WhatsApp, una FEATURE sta per cambiare per sempre

Era fondamentale avere un anno come il 2023 per WhatsApp, che infatti è riuscita a mettere indietro tutte le altre applicazioni di messaggistica. In realtà, più che battere, ha allontanato tutti i sospetti che qualcuno potesse superarla. Viene da pensare certamente a Telegram, applicazione che nel mondo della messaggistica è stata in grado di scalare posizioni su posizioni.

Durante l’ultimo anno però WhatsApp ha integrato diverse novità al suo interno, migliorando sotto ogni aspetto. Quelle funzionalità carenti sono state implementate, così come quelle mancanti sono state aggiunte, come ad esempio i canali. Chi voleva avere un modo per coltivare i propri interessi a bordo della piattaforma più famosa al mondo, può finalmente farlo. Ad oggi inoltre si tratta di un aspetto in continuo aggiornamento, come narrano le indiscrezioni ultimamente.

WhatsApp: adesso i canali diventano molto più interattivi anche per gli utenti

Molte persone hanno accolto di buon grado all’arrivo dei canali su WhatsApp, lamentandosi però poco dopo di un aspetto in particolare. Rispetto a quelli di Telegram, c’è molta meno interattività, ed è per questo che l’applicazione sta per implementare un nuovo aggiornamento.

Oltre ad ampliare il numero di amministratori ad un massimo di 16, WhatsApp sta per integrare i sondaggi nei canali. Sarà questo il modo giusto per fare esprimere in ogni momento la propria opinione agli utenti, che potranno così avere un ruolo di rilievo.

Ovviamente tutto sarà all’insegna della privacy più totale, siccome i nomi resteranno celati. In ogni votazione non sarà possibile vedere chi avrà votato cosa. L’aggiornamento è in arrivo in queste settimane.