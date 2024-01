OnePlus si appresta a svelare la sua ultima creazione, il OnePlus 12, un nuovo gioiello tecnologico che si distingue per il cuore pulsante Qualcomm. Il processore Snapdragon 8 Gen 3 sarà il cuore di questo dispositivo, portando in dote non solo potenza computazionale ma anche una serie di tecnologie avanzate.

L’azienda ha annunciato con enfasi la partnership con Qualcomm, evidenziando l’adozione del processore Snapdragon 8 Gen 3, l’ultimo arrivato nella famiglia di chip System-On-Chip dell’azienda statunitense. Questo processore non solo offre un aumento significativo delle prestazioni, ma introduce anche funzionalità rivoluzionarie come la CPU-Vitalization. Questa tecnologia, basata su software, ottimizza dinamicamente il funzionamento del processore in base al tipo di dispositivo e all’utilizzo, promettendo addirittura 30 minuti extra di autonomia.

Il OnePlus 12 si prepara al debutto europeo: Diamo il via alle collaborazioni strategiche per un’esperienza di gioco e fotografia all’avanguardia

Ma non è tutto, OnePlus ha stretto una collaborazione strategica con Pixelworks, mirata a potenziare l’esperienza di gioco sul OnePlus 12. La presenza di Qualcomm Game Quick Touch 2.0 ridurrà la latenza tattile e stabilizzerà il frame rate durante le sessioni di gioco, offrendo una fluidità senza precedenti.

Per quanto riguarda invece il comparto fotografico del OnePlus 12, esso si annuncia altrettanto impressionante. Vanta, infatti, di una fotocamera mobile Hasselblad di quarta generazione con un nuovo obiettivo periscopico da 64 megapixel.

A una settimana dal lancio ufficiale in Europa, l’entusiasmo cresce, alimentato dalle aspettative di scoprire il prezzo di questo dispositivo, che promette di offrire una combinazione perfetta di potenza, innovazione e qualità fotografica. Con il OnePlus 12, l’azienda sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia degli smartphone di fascia alta.