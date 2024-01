Apple iPhone 15 rappresenta la nuova generazione di smartphone per quanto riguarda il mondo Apple, per questo motivo è forse uno dei modelli più richiesti e desiderati da parte del pubblico di tutto il mondo. La variante di base prevederebbe 128GB di memoria interna (che ricordiamo non essere espandibile), ma oggi vogliamo compiere un piccolo passo in avanti e proporvi la 256GB.

La colorazione in promozione è sempre Nero, forse la più classica e bilanciata tra quelle commercializzate, senza presentare differenze in termini di specifiche tecniche: connettività 5G, un ampio display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, sistema operativo iOS 15 (di base almeno) con Dynamic Island, Ceramic Shield nella parte anteriore per la protezione dagli urti e molto altro ancora.

Apple iPhone 15 (256GB): offerta assurda dal prezzo inedito

Un risparmio più unico che raro sull’acquisto di Apple iPhone 15 da 256GB di ROM, infatti il suo prezzo di listino sarebbe di 1109 euro, ma solamente in questi giorni Amazon ha deciso di fare uno sforzo, mettendo a disposizione degli utenti uno sconto di 140 euro, sino ad arrivare al suo valore finale di soli 979 euro.

Il comparto fotografico è il fiore all’occhiello dello smartphone Apple, è composto da 2 sensori, con il principale da 48 megapixel, seguito a ruota da un teleobiettivo 2X di eccellente qualità ottica. Sotto il cofano trova posto l’ultimo SoC A16 Bionic, un chip dalle prestazioni decisamente superiori al normale, almeno in confronto al passato.