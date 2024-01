Gli sconti Amazon colpiscono il segmento gaming con tantissime riduzioni di prezzo atte ad avvicinare gli utenti a tale mondo, come nel caso del Razer DeathAdder V2, un mouse da gioco cablato che presenta una buona dotazione di pulsanti fisici personalizzabili (in totale sono 8), ma sopratutto un sensore ottico focus+ da 20K DPI.

In promozione troviamo solamente la colorazione Nera, sul mercato sono disponibili anche colori differenti, ma come al solito potrebbero presentare altrettanti prezzi di vendita. La natura da gaming viene rispecchiato dalla presenza di LED sulla superficie, in particolar modo sotto il logo Razer, nonché comunque da un design più aggressivo di un mouse tradizionale.

Mouse da gaming Razer: sconto pazzesco per tutti

Il Razer DeathAdder V2 non rappresenta la fascia alta del gaming secondo Razer, per questo semplice motivo il suo prezzo consigliato non risulta di per sé essere troppo elevato su Amazon, fermandosi a soli 79,99 euro. Il tutto porta comunque ad una riduzione dell’11%, fino ad arrivare alla spesa finale di 43,49 euro, ottima per gli utenti che vogliono cercare di risparmiare, senza perdere prestazioni.

Il mouse in questione è pensato prima di tutto per i destrorsi, il motivo è legato alla presenza di tasti personalizzabili/programmabili posti sulla sinistra del dispositivo, altrimenti irraggiungibili per i mancini. E’ possibile salvare, per una migliore personalizzazione, fino a 5 profili sulla memoria integrata del device stesso.