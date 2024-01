La notizia di una nuova funzionalità di Instagram, chiamata “Nighttime Nudges“, ha sollevato l’attenzione degli utenti. Questa innovativa caratteristica mira a promuovere una maggiore consapevolezza nell’utilizzo dell’app, specialmente tra gli adolescenti. La logica alla base di questa funzione è semplice ma incisiva: quando il sistema di Instagram rileva che un utente trascorre più di 10 minuti a navigare attraverso i Reels o nella sezione dei messaggi diretti, comparirà un suggerimento incoraggiante a chiudere l‘app e andare a dormire.

La nuova funzionalità di Instagram

Ciò che rende questa funzionalità particolarmente interessante è la sua attivazione automatica sugli account degli utenti adolescenti, senza la possibilità di disattivarla. Ci sono ancora incertezze riguardo alla definizione di “utenti adolescenti” da parte di Instagram, e se questa funzione sarà applicata esclusivamente ai minori di 18 anni. Questo solleva interrogativi sulla necessità di tutelare i giovani da un uso eccessivo delle piattaforme social, soprattutto durante le ore notturne.

Instagram ha dichiarato che l’obiettivo principale di “Nighttime Nudges” è fornire un modo per i giovani utenti di prendere consapevolezza del tempo che trascorrono sull’app e, in particolare, di quanto possano influire sul loro sonno. L’azienda social media afferma di voler garantire che gli adolescenti lascino Instagram con la sensazione che il tempo speso sull’applicazione sia significativo e intenzionale. Questo sottolinea l’importanza del sonno per la salute dei giovani, una preoccupazione sempre più diffusa nella società moderna.

Questa nuova funzionalità si aggiunge a una serie di strumenti già implementati da Instagram per aiutare i giovani a gestire il tempo trascorso sull’app. Tra questi strumenti troviamo anche “Take a Break“, progettato per incoraggiare gli utenti a fare pause durante la navigazione. Allo stesso modo, la modalità silenziosa consente agli utenti di disattivare le notifiche e inviare risposte automatiche, informando i contatti che l’utente non è disponibile perché coinvolto in altre attività.

Instagram sembra impegnarsi attivamente nel promuovere un utilizzo più consapevole della piattaforma, soprattutto tra la sua utenza più giovane. L’introduzione di “Nighttime Nudges” evidenzia la crescente attenzione delle piattaforme social alla salute mentale e al benessere degli utenti, in particolare dei giovani, incoraggiandoli a mantenere un equilibrio sano tra l’uso dei social media e il riposo necessario per il loro sviluppo e benessere generale.