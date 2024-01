Il Kentucky, ha deciso di lanciare un messaggio per gli alieni nello spazio. Noto per il suo paesaggio pittoresco e la tradizione vincente nella produzione di bourbon, l’ente del turismo del Kentucky ha formulato una sorta di missiva-laser. Insomma un messaggio nello spazio che suona più o meno così: “Venite a Lexington, abbiamo cavalli e bourbon. Solo una cosa: non mangiateci.” Questo audace gesto di marketing è stato indirizzato al sistema Trappist-1, situato a quasi quarant’anni luce dalla Terra e noto per ospitare una costellazione di sette pianeti potenzialmente abitabili.

Dal Kentucky: Un segnale turistico universale per alieni in cerca di avventure terrestri

L’obiettivo è stato quindi quello di provare a creare un ponte di comunicazione tra il Kentucky e possibili alieni.

Gli scienziati e ricercatori ingaggiati per questa insolita campagna di marketing spaziale stanno lavorando per inviare questo messaggio nello spazio.

Quest’ultimo non si concentra solo sulle innumerevoli attrazioni terrestri del Kentucky, come i cavalli e il bourbon, ma aggiunge anche un tocco di umorismo e mistero con l’avvertimento “non mangiateci”. Uno sforzo innovativo nel marketing turistico che si propone non solo di catturare l’attenzione del pubblico terrestre ma si spinge con audacia nello spazio, aprendo la porta a possibilità uniche di interazione intergalattica.

Mentre il mondo rimane sintonizzato per vedere se gli alieni risponderanno all’invito del Kentucky, questa iniziativa segna un punto di svolta nella creatività del marketing turistico. Dimostrando che non ci sono limiti quando si tratta di promuovere le bellezze della Terra, anche oltre i confini del nostro sistema solare.