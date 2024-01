Uno sconto davvero imperdibile vi attende direttamente su Amazon, in questi giorni potete pensare di acquistare il bellissimo Samsung Galaxy Watch4, nella variante da 40 millimetri di diametro, ad uno dei prezzi più bassi che abbiate mai visto.

Il prodotto viene commercializzato nella colorazione Pink Gold, quindi con cassa e cinturino in oro rosa, con le dimensioni maggiormente adatte ad un pubblico femminile (infatti sono più piccole del normale). Le specifiche tecniche e le funzionalità generali sono sempre le stesse, infatti parliamo di uno smartwach di alta qualità con display AMOLED touchscreen (è presente anche un sistema di controllo fisico), che risulta essere compatibile con praticamente tutti gli smartphone in commercio.

Aprite il prima possibile le nostre offerte Amazon gratis che trovate in esclusiva assoluta sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Samsung Galaxy Watch4: offertissime disponibili su Amazon

Il Samsung galaxy Watch4 è indubbiamente uno smartwatch davvero eccellente sotto molteplici punti di vista, anche se comunque non è l’ultima generazione in commercio (parliamo giustappunto della variante del 2021). Al netto di quanto indicato, il prodotto in questione può oggi essere acquistato a soli 123 euro, con una riduzione del 54% sul valore originario di listino su Amazon di 269 euro.

Compralo su Amazon

Le funzionalità che gli utenti possono effettivamente raggiungere sono molto interessanti, si parte dalla classica misurazione di passi, di calorie bruciate e distanze percorse, per poi iniziare ad addentrarsi nel monitoraggio del sonno, della pressione sanguigna, dell’ossigenazione nel sangue, oppure addirittura un elettrocardiogramma. Se interessati a specifiche più tecniche, ricordiamo che le dimensioni raggiungono 40,4 x 39,3 x 9,8 millimetri, con schermo da 1,2 pollici di diagonale (396 x 396 pixel).