Lo scorso 15 gennaio sarebbe dovuta terminare la disponibilità do una delle super offerte proposte dall’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Ci stiamo riferendo all’offerta Very Esclusiva 4,99 euro. In queste ultime ore, in particolare, l’operatore ha deciso di prorogare ulteriormente la sua disponibilità. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Esclusiva 4,99 euro, l’operatore virtuale proroga ancora la sua offerta

In queste ultime ore l’operatore virtuale Very Mobile ha deciso di continuare a proporre ancora per qualche giorno la sua super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è Very Esclusiva 4,99 euro. Quest’ultima sarebbe dovuta terminare lo scorso 15 gennaio.

Ora, però, gli utenti interessati avranno a disposizione qualche altro giorno per poterla attivare. L’offerta in questione sarà infatti ancora disponibile all’attivazione fino al 22 gennaio. Very Esclusiva 4,99 euro è un’offerta di tipo operator attack ed è attivabile dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da: iliad, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

L’offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere è di soli 4,99 euro al mese. Ricordiamo che gli utenti potranno navigare in internet ad una velocità massima pari a 30 Mbps in download e in upload.

Insomma, gli utenti avranno quindi ancora qualche giorno per poter attivare questa super offerta di Very Mobile davvero sensazionale.