Google Drive, in questo articolo andiamo a vedere un’operazione molto importante che si può fare con questo software ideato dalla società californiana con sede centrale a Mountain View.

Le proprietà di un file Google Drive si possono trasferire

Google Drive ha spiegato come si può riuscire a trasferire le proprietà di un file. Questa è un operazione molto importante, soprattutto per chi deve cooperare con altri utenti per la stesura o modifica del documento considerato. Le proprietà di un file di Google Drive si possono trasferire tra gli utenti in questo modo. Il supporto di Google spiega che attraverso l’UI del file o dall’app di Google Drive si possono trasferire le proprietà dei file di Drive.

Le proprietà di un file, considerando il primo caso, ovvero il trasferimento dall’app di Google Drive, si possono trasferire in questo semplice modo. Si deve aprire l’app Drive, cliccare sopra il documento considerato, individuato in precedenza con il tasto destro del mouse e cliccare sulla casella condividi. Subito dopo svolto questa procedura andrà inserito nell’apposita sezione il nome del destinatario, e cliccando sulla freccia rivolta verso il basso, situata accanto alla casella del destinatario, ci sarà il solo bisogno di cliccare sulla sezione “trasferisci proprietà” e inviando il file, il gioco è fatto.

Se il file di Google Drive è in Documenti Google, Fogli o Presentazioni il procedimento è pressoché identico, possiamo con questo metodo anche fare l’annullamento del trasferimento del file considerato, prima che il destinatario lo accetti. Se noi siamo i destinatari per accettare o rifiutare il file possiamo procedere in questo modo. Quando andremo a ricevere un documento ci verrà notificata una email con l’indirizzo del nostro account, in questa mail abbiamo la possibilità di accettare o rifiutare il file. Se perdiamo la mail ci basterà digitare sul motore di ricerca Google Drive “pendingowner:me” in questo modo ci verranno mostrati tutti i documenti ricevuti. Con il tasto destro del mouse selezioniamo il documento, clicchiamo su condividi e successivamente su accetta o rifiuta.