Gli appassionati di DOOM hanno ogni ragione di essere entusiasti, poiché ZeniMax, il publisher ora sotto l’ala protettrice di Microsoft, sembra aver acceso la fiamma dell’attesa per il prossimo capitolo della celebre serie di sparatutto. I legali di ZeniMax hanno recentemente depositato un marchio intrigante: IDFKA. Dietro a questo enigmatico acronimo si nasconde un riferimento diretto a un cheat code utilizzato dai giocatori nei primi capitoli di DOOM, permettendo l’accesso a munizioni infinite, chiavi istantanee e un arsenale completo.

Il ritorno imminente del leggendario DOOM Guy nell’inedito mondo infernale

Il termine IDFKA è noto nella comunità di appassionati, spesso utilizzato per mod e conversioni totali dei capitoli storici di DOOM. L’azione di ZeniMax nel garantirsi i diritti esclusivi su questo marchio potrebbe indicare non solo un rispetto per la storia della serie, ma anche un piano per sfruttarlo commercialmente nel prossimo capitolo.

Gli estimatori della leggendaria serie di ID Software ora sperano di assistere presto alla presentazione ufficiale del videogoco. Con le attività di ZeniMax e l’attesa spasmodica della community, la speranza è che il ritorno del temuto Doom Guy possa essere svelato durante l’Xbox Developer Direct, fissato per le 21:00 italiane di domani, giovedì 18 gennaio.

L’attesa è palpabile, e gli appassionati di DOOM si chiedono con impazienza se questo segnale del marchio IDFKA sia davvero il preludio al ritorno del leggendario sparatutto. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, mentre il destino del del nostro amato protagonista potrebbe presto essere rivelato, portando i fan a rivivere l’adrenalina dell’ indimenticabile odissea infernale.