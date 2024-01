L’arrivo di Starlink su smartphone ha aperto nuove prospettive nel campo dell’Internet satellitare, portando SpaceX a presentare il progetto “Community Gateways“. Questa iniziativa, annunciata il 17 gennaio 2024 e riportata da The Verge e dal portale ufficiale di SpaceX, si propone di offrire servizi Internet satellitari a fornitori che operano nelle zone più remote, affrontando la sfida di garantire connettività affidabile in contesti difficili.

Le implicazioni del nuovo progetto Community Gateways

Il progetto ha già trovato applicazione in una città dell’Alaska, dove viene sfruttato per fornire connessioni a banda larga alla comunità. Le affermazioni sulla velocità del servizio sono notevoli, con menzione di “velocità simili a quelle della fibra”. I dati riportano velocità di download e upload fino a un massimo di 10 Gbps, un livello di prestazioni di tutto rispetto.

Va sottolineato che attualmente ci sono costi significativi associati all’utilizzo di questo servizio per i fornitori. Per ottenere l’accesso, gli Internet Service Provider (ISP) devono versare un anticipo di 1,25 milioni di dollari, oltre a una tariffa mensile di 75.000 dollari per ogni gigabit al secondo (Gbps) di larghezza di banda utilizzata. Questa struttura di costi riflette la sfida economica di estendere connettività a Internet ad alta velocità in aree remote, dove le infrastrutture tradizionali possono risultare impraticabili.

In un contesto globale in cui la connettività Internet è diventata fondamentale per la vita quotidiana, il progetto Community Gateways di SpaceX offre una prospettiva interessante per migliorare l’accesso a Internet nelle zone più remote del mondo. La questione dei costi, però, potrebbe rappresentare una barriera significativa, mettendo in evidenza la sfida continua di bilanciare l’accessibilità con la sostenibilità economica, soprattutto in contesti geografici difficili.

Starlink e la sfida di portare internet nelle zone remote

Il progetto di SpaceX dimostra il costante impegno nel superare le sfide tecniche e logistico-economiche per estendere la connettività Internet a nuove frontiere. Il suo successo potrebbe avere un impatto positivo sulla riduzione del divario digitale tra regioni più sviluppate e aree remote, aprendo nuove opportunità per la crescita e lo sviluppo in queste comunità. Resta da vedere come evolverà questa iniziativa e come potrà essere adattata per affrontare le esigenze specifiche di diverse realtà in tutto il mondo.