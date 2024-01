Apple Watch SE in SUPER SCONTO su AMAZON: Approfittane Ora

Apple ha portato un’importante aggiornamento alle funzionalità dell’Apple Watch SE, rendendolo ancora più essenziale per chi cerca di mantenere uno stile di vita attivo e connesso. Questo smartwatch offre una serie di funzioni mirate alla salute e alla sicurezza, insieme a un design elegante e allestimenti personalizzabili.

Grazie a il “Rilevamento cadute”, il “Rilevamento incidenti” e il sistema di chiamata di emergenza SOS, l’Apple Watch è progettato per intervenire quando serve. Inoltre, monitora costantemente il battito cardiaco e può avvisarti in caso di irregolarità o di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa.

Caratteristiche Apple Watch e Prezzo disponibile su Amazon

L’Apple Watch SE si integra senza sforzo con gli altri dispositivi e servizi della società. Potrai sbloccare automaticamente il tuo Mac, trovare rapidamente i tuoi dispositivi e effettuare pagamenti sicuri con Apple Pay. Questa sincronizzazione perfetta richiede solo un iPhone Xs o successivo con iOS 17 (o versione successiva).

Capace di resistere all’acqua fino a 50 metri, l’Apple Watch SE è pronto a seguirti anche durante le attività immersive nel mare più profondo. La cassa è disponibile in tre colori, e il retro è realizzato con un processo che riduce l’impatto ambientale, unendo stile e sostenibilità. Lo smartwatch è progettato per adattarsi perfettamente al tuo stile personale. Con una vasta gamma di cinturini in diversi stili, materiali e colori, insieme a quadranti completamente personalizzabili, puoi cambiare l’aspetto del tuo dispositivo in base al momento (altro che anello dell’umore).

Per coloro che amano mantenere uno stile di vita attivo, inoltre, l’app Allenamento consente un monitoraggio avanzato in molti sport, fornendo dati dettagliati sulle tue prestazioni. Avvisiamo anche che con l’acquisto di questo fantastico dispositivo, hai diritto a 3 mesi gratuiti di Apple Fitness+. Manda messaggi, rispondi alle chiamate, ascolta musica e podcast, utilizza Siri e, in caso di emergenza, chiama aiuto con il sistema SOS. Collegato al tuo iPhone o sotto una rete Wi-Fi, l’Apple Watch SE (GPS) ti tiene sempre in contatto col mondo.

Ma veniamo al dunque: quanto costa? Al momento su Amazon è in vendita a 249,00 euro, ottimo prezzo considerando tutti i fantastici vantaggi. Completa subito il tuo acquisto prima che lo sconto passi!