In questi ultimi giorni abbiamo visto come diversi operatori telefonici italiani abbiano deciso di prorogare i cataloghi delle proprie offerte mobile. Tra questi, c’è anche l’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Quest’ultimo, in particolare, ha deciso di continuare a proporre le sue offerte strepitose fino alla fine di questo mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile proroga il suo intero catalogo di offerte fino a fine gennaio

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile continuerà a rendere disponibili le sue offerte di rete mobile fino alla fine del mese. Il suo catalogo di offerte sarà infatti ancora disponibile almeno fino al prossimo 31 gennaio 2024. Come sempre, è molto probabile che l’operatore decida di continue a proporre successivamente altre sue offerte di rete mobile.

Una delle offerte che saranno ancora disponibili è Very 5,99 Flash Back. Nello specifico, il bundle di quest’ultima offerta include ogni mese fino a 120 GB di traffico dati per navigare in 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e SMS illimitati verso tutti ad un costo di soli 5,99 euro al mese.

Si tratta però di un’offerta di tipo operator attack, cioè attivabile soltanto da chi richiederà la portabilità del proprio numero da questi operatori telefonici:

Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, elimobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile e Vianova.

Un’altra offerta ancora disponibile è Very 9,99 MNP. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 220 GB di traffico dati e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri ad un costo di 9,99 euro al mese.