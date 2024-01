Viaggia sempre connesso con il Trasmettitore FM Bluetooth in promo su Amazon

Con ben due porte USB, il trasmettitore FM consente la ricarica simultanea di due dispositivi, garantendo protezione da sovraccarico. La prima porta USB, con l’icona della musica, permette la lettura di sorgenti USB, mentre la seconda, intelligente e potente (5V/2.4A), ricarica i tuoi dispositivi in modo efficiente. Goditi anche lo streaming stereo in auto e mantieni i tuoi dispositivi sempre carichi.

Trasmettitore FM Bluetooth: Versatilità e tecnologia

Il trasmettitore supporta tre modalità di riproduzione musicale:

Connessione Bluetooth: Per uno streaming wireless e senza complicazioni;

Per uno streaming wireless e senza complicazioni; USB Flash Disk (≤32G): Riproduci la tua musica direttamente da una chiavetta USB;

Riproduci la tua musica direttamente da una chiavetta USB; TF Card (≤32G): Utilizza una scheda TF per una varietà di opzioni musicali. Supporta formati come MP3, WMA, FLAC, WAV e APE.

La luce ad anello ambientale si illumina di blu all’accensione, migliorando la visibilità in ambienti bui e creando un’atmosfera piacevole nell’abitacolo. La visualizzazione del volume, della tensione dell’auto e della frequenza FM sul display a LED è facile e comoda. Il trasmettitore integra un microfono con cancellazione dell’eco e tecnologia di soppressione del rumore (CVC), donando una straordinaria funzione di chiamate a mani libere. Rispondi, rifiuta o richiama con un solo pulsante multifunzione! La transizione automatica dalla modalità musica alla modalità vivavoce durante le chiamate, inoltre, migliora ulteriormente la praticità.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi Bluetooth, tra cui Samsung, iPhone, iPad, Sony, Xiaomi e tablet. Adatto a tutte le auto e i camion (12-24V), questo trasmettitore FM si adegua facilmente al tuo veicolo, portando un tocco di modernità e connettività al tuo viaggio quotidiano. Il dispositivo rappresenta una soluzione completa per le tue esigenze di connettività in auto, offrendo non solo funzionalità avanzate ma anche un tocco di eleganza e praticità per migliorare il tuo viaggio su strada. Dove trovarlo? Su Amazon! Per pochi giorni sarà in sconto al fantastico prezzo allettante di 15,99 euro, con uno sconto del 27%. Non perdete questa succosa occasione.