Il produttore tech Motorola continua ad ampliare il suo catalogo di prodotti tech con un nuovo smartphone. Stiamo parlando del nuovo Motorola Moto G Play 2024, il quale risulta al momento disponibili all’acquisto su Amazon USA. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Motorola annuncia ufficialmente il nuovo Motorola Moto G Play 2024

Motorola Moto G Play 2024 è il nuovo smartphone di fascia medio-bassa del produttore tech Motorola ed è stato da poco annunciato per il mercato statunitense. Una delle cose interessanti è sicuramente il prezzo di vendita, dato che si tratta di 149$, ovvero circa 136 euro al cambio attuale.

Dal punto di vista tecnico, troviamo sul fronte un display con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+. Il pannello è un IPS LCD e dispone di una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Il tutto è protetto da un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 3. In alto trova poi posto in un piccolo foro una selfie camera da 8 MP.

Sulla backcover posteriore è invece collocato un singolo sensore fotografico da 50 MP più un piccolo flash LED. Le prestazioni sono poi affidate ad un processore a marchio Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 680 e questo significa che lo smartphone non è in grado di supportare la connettività 5G. Tra le altre caratteristiche, troviamo una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica da 15W, il sistema operativo Android 13 e la certificazione di impermeabilità IP52.

Prezzo e disponibilità

Come già detto, per il momento il nuovo Motorola Moto G Play 2024 sarà disponibile all’acquisto negli Stati Uniti ad un prezzo di circa 136 euro al cambio attuale.