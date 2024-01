Secondo quanto riportato da Windows Central, Microsoft sarebbe a lavoro su un aggiornamento per Windows 11 da lanciare tra febbraio e marzo 2024.

Il pacchetto d’aggiornamento a cui ci si riferisce internamente con il termine “Moment 5”, apporterebbe importanti miglioramenti alla User experience e introdurrà l’arrivo di Windows 12.

Windows 11 sta per aggiornarsi con grandi novità

Secondo quanto riportato, l’aggiornamento porterà l’integrazione della penna touch nelle aree di testo semplificando notevolmente l’interazione con schermi touch e permetterà all’utente di disinstallare diverse App di sistema come Cortana o la fotocamera permettendo l’installazione di App sostitutive senza che i sistemi di default interferiscano.

Ulteriori aggiornamenti riguarderanno il Widget e i servizi per l’accessibilità come Voice Access e le scorciatoie vocali, nonchè Copilot e l’implementazione dell’intelligenza artificiale. Al momento attuale non abbiamo altre novità in merito a quello che verrà effettivamente introdotto, seguiranno sicuramente altri articoli in cui vi racconteremo nel dettaglio ciò che comparirà in rete, e non solo.

L’unica certezza che abbiamo riguarda la modalità di installazione dell’update, infatti, come tutti i precedenti, potrà essere installato in automatico dal classico “System Update” che trovate all’interno del vostro computer desktop o portatile. Non esistono altre scorciatoie consigliate per raggiungere in anticipo le funzioni di cui sopra, per il semplice motivo che richiederebbero operazioni più complesse ed adatte ad un pubblico maggiormente capace ed esperto. Nessuno vi vieta di tentare la sorte, ma potreste andare a causare problemi ben più gravi che non potreste poi essere in grado di risolvere facilmente.