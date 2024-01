Il prezzo attivato da Amazon su uno dei migliori smartphone della fascia medio-bassa è davvero interessante, al giorno d’oggi gli utenti possono difatti usufruire di una riduzione del 40% sul Motorola Moto G32.

La variante attualmente in promozione è da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, con quest’ultima che può essere facilmente incrementata con l’ausilio di una microSD esterna. Il display è un buon IPS LCD da 6,5 pollici di diagonale, che prevede anche la risoluzione massima FullHD+ e refresh rate a 90Hz, affiancato dal chip Qualcomm Snapdragon 680 dalle discrete prestazioni generali.

Motorola Moto G32: le nuove offerte sono spaziali su Amazon

Lo smartphone di casa Motorola, il Moto G32, può oggi essere acquistato con un esborso tutt’altro che elevato, poiché basteranno solamente 139 euro per il suo acquisto, approfittando della riduzione del 40% sul prezzo consigliato di 229 euro.

Sul mercato si possono trovare due colorazioni differenti di Motorola Moto G32, entrambe presentano comunque le medesime specifiche tecniche: con navigazione al massimo in 4G, ed una buonissima tripla fotocamera posteriore: il cui sensore principale è da 50 megapixel.

La batteria, infine, è un componente da 5000mAh, che accoglie la ricarica rapida a 10W, non una delle più veloci tra quelle attualmente in commercio, ma comunque perfettamente allineata con la fascia di prezzo del prodotto stesso. La variante commercializzata, era facile immaginarlo, è no brand con garanzia di 24 mesi.