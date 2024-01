MediaWorld, BOMBE al 70% con i saldi su Samsung e Apple

Come sempre MediaWorld vuole mettere in difficoltà i grandi siti e-commerce tra cui anche Amazon e in questo caso probabilmente ci riuscita. Stando a quanto riportato, sono numerose le persone che si sono recate sul portale online di Unieuro dove stanno cercando offerte clamorose.

Queste ci sono e rappresentano alla grande ciò che gli utenti volevano, ovvero prezzi molto più bassi del solito. Come si può vedere però questi hanno delle scadenze ed è per tale motivazione che bisognerà fare quanto prima possibile. Qualcosa purtroppo è anche soggetto ad esaurimento scorte, per cui avere le idee ben chiare potrebbe essere il giusto punto di inizio.

Ricordiamo che tutti i prodotti di MediaWorld in questione possono essere acquistati talvolta anche in store, per cui dare un’occhiata potrebbe essere la scelta giusta. Ora come ora, vi consigliamo di recarvi sul sito per avere la situazione ben chiara.

MediaWorld, le grandi offerte di oggi sono una vera sorpresa per gli utenti

Come volevasi dimostrare, ecco le promozioni migliori del giorno e forse delle ultime due settimane. Il celebre sito dell’azienda mostra in sconto prodotti di livello, soprattutto nel mondo dell’elettronica.

Chi desiderava un iPhone 13 potrà comprarlo oggi nella versione da 128 giga a 649 €, con 110 € di sconto. Un altro smartphone molto interessante è in vendita in sconto, ovvero il Samsung Galaxy S23 da 256 giga: costa 749 €.

Gli amanti degli smartwatch possono trovare quello per eccellenza, ovvero l’Apple Watch Series 9 GPS da 45 mm che costa 449 €. Il top di gamma delle cuffie in-ear è altrettanto scontato su MediaWorld: ecco gli AirPods Pro 2 a 259 €.