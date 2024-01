Radiazioni smartphone, non fidatevi di questi modelli perché potrebbero danneggiarvi

L’uso prolungato di smartphone può essere dannoso per la salute, specialmente per i modelli con elevati livelli di radiazioni. La Federal Office for Radiation Protection ha analizzato diversi dispositivi in base al Specific Absorption Rate (SAR), un parametro che misura l’energia elettromagnetica assorbita dal corpo umano in presenza di campi elettromagnetici a radiofrequenza, espressa in Watt per chilogrammo (W/kg).

Radiazioni smartphone: l’elenco è piuttosto vasto

Tra gli smartphone con livelli più bassi di radiazioni, si trovano diversi modelli noti per la loro sicurezza. Esempi includono il Motorola Moto G7 con un SAR di 0,45 W/kg, il Wiko View 2 a 0,43 W/kg, il Razer Phone a 0,42 W/kg, il Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) a 0,381 W/kg e l’LG V30 a 0,375 W/kg. Altri modelli con livelli di SAR bassi includono l’ASUS ZenFone Max Pro (M2), il Samsung Galaxy S8, il Galaxy J4+, lo ZTE Blade V9, l’LG V40 ThinQ, il Samsung Galaxy J6+, lo ZTE Blade A610, il Motorola Moto G5 Plus, il Motorola Moto Z, il Samsung Galaxy S9+, il Wiko View 2 Go, l’Essential PH-1, l’LG Q6/Q6+, l’HTC U11 Life, il Samsung Galaxy S8+, il Galaxy S7 edge, il Galaxy A8, l’LG G7, l’LG G6, il Nokia 6 e il Samsung Galaxy Note 8.

Nel segmento di smartphone con livelli medi di radiazioni, troviamo l’Apple iPhone 8 Plus e il Huawei Mate 20 entrambi a 0,99 W/kg, seguiti da Google Pixel 2 XL, Xiaomi Mi8 Pro, Xiaomi Mi A2, Huawei P10, Mate 20 Pro, Pixel 2, Huawei P10 Plus, P10 Lite, Sony Xperia XZ, Apple iPhone X, Huawei Mate 10 Pro, P Smart 2019, P20, P20 Lite, Xiaomi Mi8 Lite, LG G5, Huawei P20 Pro, Apple iPhone SE,