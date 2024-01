Very Mobile, un operatore di telefonia mobile classificato come MVNO (Mobile Virtual Network Operator), si basa sulla rete di WindTre per offrire servizi trasparenti a prezzi competitivi. La filosofia di Very Mobile si focalizza sulla chiarezza e sull’assenza di costi nascosti, distinguendosi per la flessibilità offerta ai clienti. Le offerte di Very Mobile non presentano vincoli contrattuali, consentendo ai clienti di richiedere il recesso senza penali o spese aggiuntive per la disattivazione della linea. Inoltre, le tariffe si rinnovano automaticamente lo stesso giorno del mese, un dettaglio facilmente verificabile tramite l’app Very.

Chiarezza e connettività senza confini

Un elemento distintivo di Very Mobile è la sua attenzione alle esigenze dei clienti, offrendo servizi essenziali come Ti Ho Cercato, Ringme e Hotspot per condividere la connessione. L’operatore blocca automaticamente l’attivazione di servizi a sovrapprezzo, come oroscopi, suonerie e sfondi, oltre alle chiamate internazionali, che possono essere attivate attraverso l’app Very. Gli SMS bancari sono invece autorizzati.

Le offerte dell’operatore virtuale consentono di navigare fino a 30 Mbps in download e upload su quasi l’intero territorio italiano. Tutte le SIM includono automaticamente il servizio Protezione Minori, che impedisce l’accesso a siti e contenuti potenzialmente pericolosi per i bambini.

L’operatore dimostra attenzione anche per la gestione del traffico dati. In caso di esaurimento del traffico incluso nell’offerta, la connessione viene automaticamente bloccata per evitare spese inutili. I clienti hanno la flessibilità di riprendere la navigazione in qualsiasi momento, cliccando sul pulsante “Rinnova” nell’app Very per avviare un nuovo ciclo mensile al medesimo prezzo.

Le offerte di Very Mobile in primo piano

Per quanto riguarda l’accesso alle offerte di Very Mobile a gennaio 2024, la procedura di acquisto è agevolata. La consegna della SIM fisica avviene entro 5 giorni lavorativi direttamente nella cassetta delle lettere, mentre per chi opta per l’eSIM, il QR Code viene inviato via email. L’attivazione delle offerte può essere completata seguendo la procedura sul sito verymobile.it/attiva, con possibilità di identificazione tramite SPID o video identificazione.

Riflettendo sull’offerta di Very Mobile, emergono aspetti positivi come la trasparenza, la flessibilità e l’attenzione alle esigenze dei clienti. La possibilità di attivare e gestire le offerte in modo semplice e accessibile rappresenta un punto di forza, garantendo un’esperienza utente soddisfacente. La combinazione di servizi essenziali, velocità di connessione e protezione per i minori contribuisce a posizionare l’operatore virtuale come una scelta interessante nel panorama degli operatori virtuali di telefonia mobile.