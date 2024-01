Il Consumer Electronics Show (CES) di quest’anno ha posto l’attenzione sull’intelligenza artificiale (AI), con particolare enfasi sulle nuove abilità di Alexa presentate da Amazon. Queste funzioni basate sull’AI sono gratuite e accessibili a tutti gli utenti di Echo e Alexa attraverso l’app Alexa o il sito web Alexa Skills.

Una delle abilità di punta è Character.AI. Questa funzione permette agli utenti di interagire con una vasta gamma di chatbot che impersonano personaggi storici, come Socrate o Albert Einstein. Gli utenti possono avviare conversazioni su temi filosofici o scientifici, rendendo l’esperienza interattiva e informativa. La scelta comprende anche chatbot che forniscono assistenza pratica, come pianificatori di viaggi, allenatori di fitness e altro ancora. Alcuni chatbot offrono esperienze divertenti, come esplorare linee temporali alternative generate dall’AI o partecipare a scenari in cui si aiuta un’AI a superare situazioni pericolose. L’attivazione di questa abilità è semplice, basta dire “Alexa, apri Character.AI” e selezionare il tipo di chatbot desiderato.

Le novità AI di Alexa

Splash è un’altra abilità interessante che sfrutta l’AI per creare musica personalizzata. Gli utenti possono chiedere ad Alexa di comporre una canzone basandosi su una descrizione o specificare un genere musicale preferito. Alexa riprodurrà un breve estratto della canzone e consentirà agli utenti di apportare modifiche, come aggiungere testo. Se la canzone soddisfa, l’utente può chiedere ad Alexa di inviarla al telefono per ulteriori ascolti. L’attivazione è immediata con il comando “Alexa, crea una canzone con Splash Music“, mentre per specificare un genere si può dire “Alexa, apri Splash Music”.

Volley Games, invece, rappresenta una divertente variante basata sull’AI del classico gioco delle 20 domande. Un conduttore AI sfida l’utente a indovinare un oggetto facendo domande a cui si risponde con “sì” o “no“. L’AI fornisce la categoria dell’oggetto e guida l’utente attraverso le domande. Durante il gioco, l’utente può richiedere suggerimenti se necessario. L’attivazione è rapida con il comando “Alexa, apri Volley Games”.

Queste abilità sono frutto dell’uso dei nuovi strumenti introdotti da Amazon. Tali strumenti facilitano l’integrazione dell’AI generativa nelle abilità di Alexa, consentendo conversazioni più naturali e l’accesso a dati in tempo reale. Tra le altre abilità lanciate, troviamo la prenotazione di ristoranti e la ricezione di riepiloghi di notizie di tendenza.