Amazon celebra il quinto anniversario di Alexa in Italia, presentando una serie di dati impressionanti riguardanti l’assistente vocale che arricchisce le nostre vite con musica, consigli culinari, aggiornamenti meteorologici e molto altro.

Il colosso dell’e-commerce afferma che nel corso di questi cinque anni, Alexa è diventata un elemento indispensabile della nostra quotidianità, una dichiarazione supportata dalle 28 miliardi di interazioni registrate dal 2018, di cui ben 11 miliardi nell’ultimo anno.

La domanda più chiesta ad Alexa

Secondo Amazon, Alexa è così versatile da coinvolgere tutti e cinque i sensi, e ciò è dimostrato dal fatto che è entrata, per il secondo anno consecutivo, nella lista delle “10 Best Product Brand” nella ricerca Best Brands condotta da Serviceplan Group e Gfk sulle marche.

Per quanto riguarda la vista, i dispositivi Echo Show e Fire TV hanno contribuito al crescente utilizzo di Alexa per informarsi sulle notizie (45 milioni di interazioni) e, soprattutto, sul meteo (192 milioni di interazioni). Le domande più frequenti riguardano curiosità come il nome più comune in Italia, la parola più utilizzata al mondo o la lingua più antica in Europa.

Alexa si rivela importante anche per il tatto, grazie alle interazioni quotidiane nella gestione degli strumenti della casa intelligente. In un anno, sono state registrate ben 2,5 miliardi di interazioni, di cui 635 milioni per il controllo di luci, termostati e prese intelligenti.

Per quanto concerne il gusto, Alexa è una fonte inesauribile di ispirazione culinaria, con 15 milioni di ricette richieste dagli utenti. Le ricette più popolari includono gli spaghetti alla carbonara, il risotto allo zafferano, il riso alla cantonese, le tortillas di farina, la pasta alla sorrentina, il pollo alle mandorle e il tiramisù.

E gli altri sensi?

Per l’udito, grazie alle sue abilità musicali, Alexa ha riprodotto 1,3 miliardi di ore di musica in streaming in cinque anni. Le cinque canzoni più richieste nell’ultimo anno includono “Due Vite” di Marco Mengoni,”Italodisco” dei The Kolors e “Mon Amour” di Annalisa. Inoltre, non dimentichiamo “Cenere” di Lazza e “Supereroi” di Mr. Rain.

Secondo Amazon, l’olfatto è coinvolto poiché l’esperienza con Alexa è completamente personalizzata, simile a indossare un profumo. Le routine possono essere impostate per automatizzare azioni specifiche. Ad esempio, per accendere le luci, avviare la macchina del caffè e ascoltare le notizie principali al mattino con un semplice comando come “Alexa, buongiorno”.

Gli italiani hanno utilizzato queste azioni personalizzate 1,3 miliardi di volte nell’ultimo anno. Nello specifico troviamo 1,4 miliardi di sveglie e promemoria impostati, e 54 milioni di liste create per la spesa o da fare. Oltre ai cinque sensi, Alexa è stata utilizzata anche per chiamare e videochiamare amici e parenti ben 24 milioni di volte.