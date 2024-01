WhatsApp: nuovi trucchi per rendere i caratteri di testo speciali

WhatsApp sta rivoluzionando la messaggistica introducendo nuove opzioni di formattazione del testo e la beta 2.24.2.9 per Android è la versione che le rende ufficiali. Attualmente accessibile solo agli utenti partecipanti al Google Play Beta Program, l’aggiornamento potrebbe presto giungere a tutti gli utenti.

L’anno è iniziato da poco e WhatsApp già ha sorpreso gli utenti con novità parecchio creative ed interessanti. In questi giorni si è parlato anche di una funzione dedicata esclusivamente alle aziende: la spunta blu. Diciamo che il meccanismo è simile a quello della spunta di Instagram e cioè che funziona da badge riconoscitivo per l’identità, in tal caso della società. Il team di sviluppa dimostra quindi di lavorare non solo sulla comunicazione dell’utenza in generale, ma anche il suo impegno nel cercare di soddisfare categorie precise e con determinate esigenze.

Nuove Formattazioni di testo WhatsApp per una chat più creativa

Le nuove opzioni di formattazione consentono di arricchire i messaggi WhatsApp con stili diversi. Ad esempio, utilizzando il simbolo ` (apice inverso) all’inizio e alla fine di una frase, è possibile riprodurre un codice o sottolineare una parte specifica del testo. Inserendo > all’inizio di un messaggio, si aggiunge una citazione (quote). Se si utilizza – o * all’inizio di una riga, si crea un elenco puntato. Infine, digitando 1. si crea un elenco numerato.

Queste nuove funzionalità sono già disponibili su iOS e su WhatsApp Web e ora gli utenti Android possono partecipare a questa esperienza di messaggistica più dinamica. L’implementazione di queste opzioni di formattazione del testo offre agli utenti la possibilità di esprimersi in modo più creativo e dettagliato nelle loro conversazioni. Oltre a queste nuove opzioni, ricordiamo che sono disponibili anche stili esistenti come il corsivo con _testo_, il grassetto con *testo*, il barrato con ~testo` e il monospaziato con “`testo“`. L’aggiornamento mira a rendere le conversazioni più interattive e personalizzate.

Sebbene la versione beta sia al momento limitata ai partecipanti al programma di test su Android, ci si aspetta che queste opzioni di formattazione del testo siano implementate su tutte le piattaforme in futuro, migliorando ulteriormente l’esperienza di messaggistica su WhatsApp. Ricorderete tutte le sequenze per modificare i vostri messaggi? Sicuramente non sarà immediato.