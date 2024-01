Offerta PosteMobile: super connessione ad un prezzo imbattibile

PosteMobile, noto operatore virtuale che utilizza l’infrastruttura di Vodafone, ha lanciato oggi un’offerta che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti vivono la connettività mobile. Si tratta della Creami Extra Wow 10, una tariffa pensata per chi cerca un piano economico senza compromettere la qualità della connessione, offrendo minuti ed SMS illimitati insieme a 10 GB di traffico dati in 4G+ a soli 6,00€ al mese.

Uno dei principali punti di forza di questa offerta è la sua connettività affidabile, supportata dalla solida rete di Vodafone. Gli utenti potranno godere di un’eccellente copertura di segnale in tutto il Paese, garantendo una connessione stabile ovunque si trovino. La Creami Extra Wow 10 di PosteMobile dona inoltre velocità di navigazione fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, assicurando un’esperienza di utilizzo fluida e senza interruzioni.

PosteMobile: il Pacchetto eccezionale ad un costo contenuto

Questa nuova offerta PosteMobile si distingue nel panorama delle tariffe sotto i 7€, presentando un pacchetto di servizi completo a un prezzo competitivo. Minuti ed SMS illimitati forniscono la libertà di comunicare senza restrizioni, mentre i 10 GB di traffico dati consentono di navigare, scaricare e streaming senza preoccupazioni di consumo eccessivo. Ideale per chi possiede una seconda SIM o per chi usa in modo limitato la propria connessione.

Nonostante i vantaggi evidenti, è importante considerare alcune limitazioni associate a questa promozione. Creami Extra Wow 10 è disponibile esclusivamente per i nuovi clienti di PosteMobile. I già clienti non possono usufruire di questa offerta, né attraverso la portabilità né attivando un nuovo numero. La procedura di attivazione richiede una visita diretta presso un ufficio postale. Attenzione: la tariffa è valida solo per un periodo limitato. Secondo quanto specificato sul sito dell’operatore, la promozione sarà disponibile fino al 23 gennaio 2024. Passato questo giorno, non la si potrà più attivare! Il costo di attivazione complessivo è di 25€, suddivisi in 15€ per l’acquisto della SIM e 10€ per la prima ricarica.

La Creami Extra Wow 10 di PosteMobile rappresenta un’opportunità attraente per chiunque voglia passare all’operatore e voglia avere la certezza di una connessione stabile ed affidabile. Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di PosteMobile o recarsi direttamente presso un ufficio postale per ricevere assistenza personalizzata.