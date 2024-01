Nel vasto e competitivo universo della telefonia, spicca la presenza di Very Mobile, uno degli operatori più giovani che ha saputo farsi strada nel panorama delle reti MVNO. Sfruttando la robusta infrastruttura della rete WindTRE, Very Mobile offre ai suoi clienti connessioni in 4G, dimostrando una capacità di crescita tanto costante quanto rapida. La sua affermazione nel settore è stata accelerata da offerte allettanti, tra cui spicca l’ultimo piano chiamato “Flashback“, un’innovativa proposta che ha catturato l’attenzione di molti.

Connessione 4G a costi irresistibili

Very Mobile ha sorpreso nel corso degli anni grazie a una combinazione di offerte vantaggiose e testimonial di spicco, come Francesco Totti e Zlatan Ibrahimovic, che hanno contribuito a consolidare la sua immagine sul mercato. La collaborazione con la rete WindTRE è stata fondamentale per garantire una connettività 4G veloce ed efficiente ai clienti di Very Mobile, il tutto a prezzi competitivi rispetto ai suoi concorrenti.

La più recente proposta di Very Mobile, denominata “Flashback“, si presenta come un’opzione rivoluzionaria, promettendo di abbattere i costi extra e di offrire una flessibilità contrattuale senza precedenti. I clienti che optano per questa promozione non sono vincolati da contratti di durata, e non sono soggetti a penali in caso di disattivazione. La promozione si rinnova automaticamente ogni mese nello stesso giorno, semplificando la gestione per gli utenti.

Un elemento distintivo di Flashback è la sua attenzione a evitare costi aggiuntivi. Se i dati inclusi nell’offerta si esauriscono, la navigazione viene bloccata, evitando spiacevoli sorprese economiche. Il processo di rinnovo è agevolato da un semplice clic sul pulsante “Rinnova” nell’app ufficiale, rendendo il ripristino del servizio immediato.

Risparmio senza vincoli: Flashback di Very Mobile

La proposta Flashback offre un pacchetto completo a soli 5,99 euro al mese, con attivazione e SIM gratuite. I benefici inclusi nel piano sono notevoli: 120GB per la navigazione in internet, chiamate e SMS illimitati, insieme a servizi aggiuntivi come “Ti ho cercato”, “RingMe” e “HotSpot”. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di cambiare offerta senza costi aggiuntivi, fornendo agli utenti la flessibilità di adattare il piano alle proprie esigenze.

Per chi viaggia all’interno dell’Unione Europea, Flashback offre 6,4 Giga aggiuntivi, insieme a minuti e SMS inclusi, senza alcun costo extra. Questo amplia ulteriormente l’attrattiva della proposta per chi ama spostarsi all’interno del continente. Per ulteriori dettagli e informazioni, è sempre possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Very Mobile.

Very Mobile si conferma non solo come un operatore giovane e dinamico, ma anche come un innovatore nel fornire soluzioni di telefonia che uniscono convenienza, flessibilità e prestazioni di alto livello. La proposta Flashback rappresenta un ulteriore passo avanti nella loro missione di offrire servizi telefonia avanzati e accessibili per una vasta gamma di utenti.