L’elemento cruciale che contraddistingue l’offerta di Optima è la possibilità di accedere a un pacchetto unico che non solo comprende elettricità, gas, internet e telefonia mobile, ma si arricchisce di servizi supplementari dal valore elevato, quali “Teleconsulto Medico” e “Assistenza h24”.



Un’opportunità tangibile per i consumatori

L’approccio integrato di Optima Italia è concepito per migliorare la vita dei consumatori, rappresentando un’opportunità tangibile per ottenere un risparmio consistente sulle spese relative alle utenze domestiche; tutto questo senza sacrificare la semplicità, ma anzi, esaltandola, secondo una regola tanto chiara quanto efficace: maggiore è il numero di servizi aggiunti al pacchetto, maggiore sarà il risparmio.

In termini quantitativi, Super Casa Smart consente di ottenere una riduzione fino a 180 euro all’anno in bolletta per i propri clienti, rappresentando un notevole vantaggio competitivo considerando l’attuale clima economico e la crescente pressione sui bilanci familiari, causata da fattori come l’incremento del costo delle forniture energetiche e l’inflazione.



La strategia integrata che premia gli utenti

La proposta di Optima Italia si inserisce in un contesto in cui i consumatori cercano costantemente soluzioni con determinate caratteristiche. Da un lato c’è l’attenzione al risparmio, dall’altro, la semplificazione delle procedure e il miglioramento qualitativo che assumono un peso sempre più considerevole.

L’implementazione di una fatturazione unificata e la fusione di una varietà di servizi all’interno di un singolo pacchetto sono risposte mirate a tali esigenze, fornendo non solo una soluzione pratica, ma anche una scelta vantaggiosa per il bilancio di ciascun cliente.

Le offerte di Optima Italia per il Mobile

Oltre al prodotto integrato, Optima propone un’offerta molto interessante per il Mobile, Super Mobile Smart. A soli 4,95 € al mese, i clienti possono usufruire di 100 GB, minuti illimitati e 200 SMS: una proposta tra le più competitive sul mercato attuale. Il costo di attivazione è di € 9,90 per acquisti dal sito o € 19,90 per gli altri canali di vendita.

Questa offerta è resa ancora più conveniente dal fatto che è valida sia per le attivazioni di nuovi numeri che portando il proprio numero da tutti gli operatori.

Una strategia con approccio utente-centrico

È fondamentale evidenziare la notevole efficacia della strategia di Optima Italia, caratterizzata da un approccio “utente-centrico” che si dedica con impegno alla completa soddisfazione delle necessità di ogni singolo individuo, famiglia, professionista o impresa. Questo orientamento non solo testimonia l’attenzione personalizzata fornita da Optima Italia, ma ne sottolinea anche la dedizione a offrire soluzioni che superino le aspettative e che si adattino perfettamente a una gamma diversificata di esigenze.

Optima Italia diventa un punto di riferimento per le diverse necessità legate sia alle forniture energetiche che al Mobile. E non dimentichiamo i servizi aggiuntivi già citati, come “Assistenza h24” e “Teleconsulto Medico”, insieme ai vari sconti e promozioni.

Image credits: Depositphotos