Le eclissi di Sole e di Luna, fenomeni astronomici di straordinaria bellezza e fascino, continuano a catturare l’attenzione umana nel corso dei secoli. La loro presenza nei cieli è stata fonte di meraviglia fin dall’antichità, quando le culture temevano e ammiravano tali eventi, attribuendo loro spesso significati divini. Ancora oggi, l’entusiasmo per le eclissi rimane alto, con molte persone che pianificano attentamente la propria osservazione attraverso calendari precisi.

Le eclissi lunari, caratterizzate da un allineamento tra Terra, Luna e Sole, offrono uno spettacolo che può essere ammirato da qualsiasi punto della Terra durante le ore notturne. La luce solare viene interrotta dalla presenza della Terra, generando eclissi parziali o totali. Nel corso del 2024, una data di particolare interesse è il 24-25 marzo, quando si verificherà un’eclissi lunare penombrale. Sebbene meno spettacolare rispetto ad altri tipi, questa eclissi sarà quasi totale, con il 96% della Luna immersa nella penombra. Un evento di tale portata è raro e offre un’opportunità unica di osservazione in gran parte dell’Europa.

Le principali eclissi di Sole e di Luna

Un altro momento da segnare sul calendario è il 17-18 settembre 2024, quando si verificherà un’eclissi lunare parziale. In questo caso, solo una parte della Luna entrerà nell’ombra, offrendo uno spettacolo caratterizzato da una leggera tinta arancione o rossastra nel disco lunare. Questo fenomeno sarà visibile in Europa, regalando uno spettacolo affascinante ai numerosi appassionati di astrologia.

Le eclissi solari, pur avendo una finestra di osservazione limitata a causa della necessità di proteggere gli occhi dalla luce solare, sono considerate tra le più affascinanti. L’8 aprile 2024, gli appassionati potranno godere di un’eclissi solare totale, un evento spettacolare in cui la Luna oscura completamente il disco solare, trasformando il giorno in notte. Questa meraviglia sarà visibile in alcune porzioni di Messico, Canada e Stati Uniti, mentre in Europa si potrà apprezzare solo parzialmente.

Il 2 ottobre 2024, l’attenzione si sposterà su un’eclissi solare anulare, caratterizzata dalla Luna che copre esattamente il centro del disco solare, creando un suggestivo “anello di fuoco“. Purtroppo, sarà visibile solo digitalmente in Europa, mentre altre parti del globo potranno godere di questo spettacolo celeste.

Il 2024 si prospetta come un anno ricco di affascinanti fenomeni astronomici, offrendo agli appassionati e agli osservatori del cielo l’opportunità di marcare sul calendario questi spettacoli celesti unici.