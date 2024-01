DJI è da tempo uno dei leader maggiori nel campo dei doni da vendere all’utenza consumer e ha deciso di estendere il proprio raggio di azione anche nel mondo delle consegne, ha infatti presentato ufficialmente al mondo il suo nuovo FlyCart 30, un drone pensato per le consegne con una capacità di carico davvero elevata e che può operare su lunghe distanze.

Caratteristiche

Il drone in questione ha delle dimensioni davvero considerevoli pari a 280x 308,5x 94 cm virgola con una configurazione assiale a quattro assi otto eliche in fibra di carbonio con un doppio rotore per ogni braccio ed è capace di raggiungere una velocità di picco di 20 m/s trasportando la configurazione a doppia batteria un peso massimo di 30 kg per 16 km, nella configurazione invece a risparmio energetico con una singola batteria il drone può portare un massimo di 40 kg per una distanza di 8 km, il vano a un volume di 70 l e utilizza dei sensori di peso e baricentro per ottimizzare l’equilibrio in volo.

Come se non bastasse il drone in questione attrezzato anche per le consegne in zone prive di spazi di atterraggio, è in grado infatti di sfruttare un verricello che consente di calare l’oggetto da consegnare tramite un gru utilizzando appunto un cavo da 20 m che può ritrarsi automaticamente e sostenere fino a 40 kg di peso.

La quota massima di volo è pari a 6 km e con un carico di 30 kg scende a circa 3000 metri.

Non rimane che attendere e vedere l’arrivo sul mercato di questi nuovi doni da consegna che sicuramente costituiscono un forte botta e risposta ai progetti mostrati da Amazon.