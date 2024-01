Oppo A79 5G è uno smartphone di fascia media, che oggi risulta essere fortemente scontato, di circa 100 euro, rispetto al suo prezzo di listino, rappresentando a tutti gli effetti una occasione più unica che rara per mettere le mani su un dispositivo estremamente richiesto dal pubblico.

I suoi punti di forza sono prima di tutto rappresentati dal bellissimo display da 6,72 pollici di diagonale, affiancato da un processore MediaTek dimensity 6020, che presenta comunque una configurazione di base di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (fortunatamente espandibile tramite microSD). Il comparto fotografico è di tutto rispetto, nonostante comunque il prezzo di vendita, se considerate che è composto da due sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da una camera di profondità da 2 megapixel.

Per avere gratis tutte le offerte Amazon con i codici sconto in esclusiva, dovete correre subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

Oppo, un risparmio assoluto sull’acquisto di questo smartphone

Un risparmio non da poco per tutti gli utenti che vorranno indubbiamente acquistare Oppo A79 5G, alle condizioni espresse direttamente nel nostro articolo. Il prodotto, in esclusiva Amazon, viene commercializzato di listino a 349 euro, ma per l’occasione è stato scontato fino a raggiungere il valore finale di soli 249 euro.

Compralo su Amazon

Il sistema operativo è Android 13, con tutta la personalizzazione grafica prevista dalla ColorOS 13.1, passando anche per la comoda batteria da 5000mAh, che estende al massimo l’usabilità quotidiana del prodotto stesso, passando per la connettività classica, con WiFi, NFC, 5G, GPS e bluetooth, previste di base per tantissimi dispositivi della medesima fascia di prezzo.