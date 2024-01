Lo shopping online è molto amato soprattutto nel mondo dei giovani ed effettivamente rappresenta un’alternativa incredibilmente comoda per gli acquisti di tutti i tipi.

Se prima lo shopping online veniva rappresentato principalmente da prodotti che era difficile reperire dal vivo recandosi in piccole botteghe e supermercati, adesso ci si può far spedire davvero di tutto, addirittura la spesa!

Negli ultimi anni questo modo di fare acquisti è cresciuto parecchio, soprattutto a partire dalla pandemia, e nel 2023 è cresciuto del 13% rispetto all’anno precedente.

Oltre che a incredibili vantaggi e benefici, lo shopping online può anche portare anche degli svantaggi come un enorme e negativo impatto ambientale e la possibilità di incappare più facilmente in truffe da parte di malintenzionati che cercano di sottrarre del denaro.

Inoltre negli ultimi tempi sta spopolando, soprattutto tra i più giovani, un nuovo metodo di pagamento che potremmo definire come: ‘Compra Ora e Paga Dopo’.

Si tratta proprio di effettuare l’acquisto in quel momento e posticipare il pagamento al mese successivo oppure dilazionare l’intero pagamento in diverse rate, solitamente tre.

‘Compra Ora e Paga Dopo’, è un metodo sicuro oppure nasconde dei pericoli?

A partire dal 2019 questo fenomeno è aumentato talmente tanto da arrivare a raggiungere circa i 300 miliardi di dollari spesi e solo in Italia vi è stato un incremento del 22%.

Il fenomeno in sé per sé non sarebbe davvero pericoloso ma, come tutte le cose, se usato senza coscienza potrebbe far finire nei guai i consumatori.

Il motivo per cui questo metodo viene utilizzato così tanto è che non vengono aggiunti degli interessi al pagamento e che il servizio è offerto davvero a tutti, senza nessuna garanzia. Ciò potrebbe portare i consumatori ad accumulare troppi acquisti e di conseguenza troppe rate fino a indebitarsi troppo.